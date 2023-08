Reprodução Casa desmoronou após derretimento de calota de gelo transbordar rio no Alasca

Uma casa às margens do rio Mendenhall, na cidade de Juneau, no Alasca, desabou em meio a inundações causadas pelo derretimento de uma geleira próxima ao local. O momento foi registrado por um drone que sobrevoava a região e câmeras de segurança de residências vizinhas. Segundo os climatologistas, a tragédia evidencia os impactos do aquecimento global e das mudanças climáticas.

Flood waters wash away a house in Juneau, Alaska pic.twitter.com/GHWkyIXoMu — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 7, 2023





No fim de semana, o rio Mendenhall apresentou aumento recorde de nível, resultado direto do desprendimento de um bloco de gelo de uma geleira. As autoridades locais a emitiram ordens de evacuação, buscando garantir a segurança dos moradores da região.

O vídeo mostra a força das águas do rio Mendenhall ao transbordar suas margens e avançar sobre áreas habitadas, incluindo a residência que, infelizmente, acabou sucumbindo à fúria das enchentes. No momento do colapso não havia ninguém dentro da casa. O imóvel ao lado também sofreu danos na estrutura que sustenta a construção que se estende para dentro do rio.

No caso dessa região no Alasca, o nível da água do rio Mendenhall alcançou quase 4,6 metros, ultrapassando o recorde anterior estabelecido de 2016. A diferença foi de 91 centímetros, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) dos Estados Unidos.



O impacto das mudanças climáticas tem se revelado de forma mais evidente em eventos climáticos extremos recentes, como as inundações provocadas pela liberação repentina da água aprisionada em rachaduras nas barragens de gelo e recordes de temperatura da Terra, incluindo também das correntes marítimas.