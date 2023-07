National Oceanic and Atmospheric Administration Ilustração de sistema de correntes oceânicas no Planeta (NOAA)

Um estudo recém publicado aponta previsões climáticas desastrosas e preocupantes para o planeta. A pesquisa revela que o Sistema de Circulação Meridional do Atlântico pode entrar em colapso já em 2025. O sistema maridional é responsável por transportar calor dos trópicos para o Atlântico Norte e eventuais alterações trarão consequências drásticas para o clima da Terra.

O sistema é conhecido cientificamente como Circulação Meridional do Atlântico (AMOC), que tem apresentado um enfraquecimento significativo em conjunto com o aumento das temperaturas oceânicas.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) havia anunciado anteriormente que não esperava um completo desligamento do AMOC ao longo deste século. Mas, esse novo estudo tem colocado em 'cheque' essa perspectiva e levantando e aumentou a possibilidade de que o AMOC possa entrar em colapso já em 2025.

Global Climate Change Dados da temperatura global da terra (NOAA) 1880 até 2010; recordes tem sido quebrados recentemente

Peter Ditlevsen, líder do estudo pelo Instituto Niels Bohr da Universidade de Copenhague, alertou que o "desligamento" do AMOC poderia ter consequências graves para o clima da Terra, afetando a distribuição global de calor e precipitação .

"Desligar o AMOC pode ter consequências muito graves para o clima da Terra, por exemplo, alterando como o calor e a precipitação são distribuídos globalmente", afirmou Ditlevsen, do Instituto Niels Bohr da Universidade de Copenhague, em um comunicado.

Possíveis impactos detectados pelo estudo

Para obter dados mais abrangentes, a equipe de Ditlevsen aplicou sofisticadas técnicas estatísticas a registros de temperatura oceânica desde a década de 1870. Os resultados indicaram fortes indícios de que o AMOC poderia entrar em colapso entre 2025 e 2095, com uma surpreendente margem de acerto de 95%. O colapso mais provável está previsto para ocorrer por volta do ano de 2057.

O AMOC, que também inclui a Corrente do Golfo em seu sistema, é o principal mecanismo responsável por transportar calor para longe dos trópicos em nosso planeta. Sem ele, os trópicos sofreriam aquecimento acelerado, causando interrupção das chuvas vitais para os ecossistemas da América do Sul, oeste da África e regiões do sul da Ásia, como a Índia.

Paralelamente, a Europa do norte e oeste perderia o fornecimento de águas quentes dos trópicos, resultando em mais tempestades e invernos extremamente frios nessas áreas. Além disso, a perda da Corrente do Golfo também resultaria em aumento do nível do mar ao longo da costa leste dos Estados Unidos.



A pesquisa reforça a importância de reduzir rapidamente as emissões globais de gases de efeito estufa para lidar com essa ameaça

Embora outros cientistas do clima se mostrem cautelosos, destacando incertezas nos dados que podem afetar a precisão das previsões, a mera possibilidade de um colapso do AMOC tão em breve é motivo de preocupação.

"Nos últimos anos, temos testemunhado os perigos do aquecimento global causado pela atividade humana, com ondas de calor afetando grande parte do hemisfério norte. E, mesmo que o colapso do AMOC possa trazer resfriamento para a Europa do norte e oeste. Isso contribuiria para um aumento do aquecimento nos trópicos, onde as altas temperaturas já têm causado desafios nas condições de vida", disse Ditlevsen.