Marcello Casal JrAgência Brasil Terra bate novo recorde de calor nesta terça-feira (4)





O planeta Terra bateu novamente o recorde de dia mais quente da história. Enquanto na segunda-feira (3) foi registrada a temperatura média de 17,01°C , nesta terça-feira (4) a média dos termômetros foi de 17,18°C.

Os dados das medições são divulgados pelos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos (NOAA). Antes das duas marcas alcançadas nesta semana, o maior recorde de temperaruta havia sido estabelecido em 2016, com 16,92°C.

As medições em questãao tiveram início em 1970, e a expectativa dos cientistas climáticos é de que ainda neste ano novas marcas negativas sejam estabelecidas, dado que são esperadas ondas de calor principalmente no Hemisfério Norte.





Os especialistas destacam que as mudanças climáticas e os efeitos do El Niño são os principais responsáveis por esse fenômeno preocupante, que afeta os padrões climáticos em escala global.

"Este não é um marco que deveríamos comemorar, é uma sentença de morte para pessoas e ecossistemas", afirmou a cientista climática Friederike Otto, do Instituto Grantham para Mudanças Climáticas e Meio Ambiente do Imperial College London, no Reino Unido.