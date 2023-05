Divulgação/Ibama - 18.05.2023 Blocos de exploração localizados na bacia sedimentar da Foz do Amazonas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negou nesta quarta-feira (17) uma licença solicitada pela Petrobras para perfuração de um poço de petróleo na bacia da Foz do Amazonas , no Amapá.

A área técnica do Ibama já havia divulgado um parecer contra a a perfuração na regição litorânea. No entanto, agora, Rodrigo Agostinho, presidente do órgão, acompanhou o parecer.

De acordo com o documento, o plano da estatal para a perfuração da área não apresentava garantias que atendessem à fauna em possíveis acidentes com o derramamento de óleo, por exemplo. Além disso, outro ponto destacado foram as lacunas em relação a previsão de impactos da atividade em três terras indígenas em Oiapoque.

"Não restam dúvidas de que foram oferecidas todas as oportunidades à Petrobras para sanar pontos críticos de seu projeto, mas que este ainda apresenta inconsistências preocupantes para a operação segura em nova fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental”, escreveu.

"Há ecessidade de se retomar ações que competem à área ambiental para assegurar a realização de Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS) para as bacias sedimentares que ainda não contam com tais estudos e que ainda não possuem exploração de petróleo, no prazo mais breve possível”.

Atualmente, a Margem Equatorial Brasileira tem potencial de exploração de 14 bilhões de barris de petróleo. Sua extensão pega a região litorânea do Amapá até o Rio Grande do Norte.

