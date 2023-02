Pexels Aumento do nível do mar pode provocar êxodo em massa





O scretário-geral da ONU, António Guterres, alertou, nesta terça-feira (14), para os danos irreversíveis que o aumeto significativo do nível do mar pode causar em países localizados no litoral.

De acordo com Guterres, o aumento do nível do mar provocado pelo aquecimento global pode desencadear um êxodo "de proporções bíblicas". A declaração foi feita durante uma reunião do Conselho de Segurança.

"As comunidades que vivem em áreas baixas e países inteiros poderiam desaparecer para sempre. Estaríamos presenciando um êxodo maciço de populações inteiras, de proporções bíblicas", enfatizou.





Ele pontuou ainda que a situação é "partcularmente grave" para cerca de 900 milhões de pessoas que residem em áreas litorâneas baixas. "Seja qual for o cenário, países como Bangladesh, China, Índia e Holanda estão todos em risco", disse.

António citou ainda o perigo que cerca cidades como Lagos, Londres, Los Angeles, Nova York, Buenos Aires e Santiago, e destacou que Conselho de Segurança da ONU tem a necessidade de abordar temas relacionados aos riscos que o aumento do nível do mar representa.

De acordo com o painel sobre mudanças climáticas da ONU (IPCC, na sigla em inglês), o nível do mar aumentou de 15 cm a 25 cm entre 1900 e 2018. Até 2100, a expectativa é de que o nível aumente mais 43 centímetros caso a tempuratura do planeta se eleve em 2°C.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.