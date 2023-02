Polícia Civil - 10.02.2023 Água invadiu floresta após rompimento de barragem

A Polícia Civil do Mato Grosso investiga o rompimento de uma barragem de uma usina hidrelétrica em uma fazenda de Lucas do Rio Verde , no norte do estado. O empreendimento, segundo os agentes, foi instalado de forma ilegal por produtores de uma associação da região.

O rompimento foi identificado por meio de imagens via satélite , entre os dias 6 e 7 deste mês, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública ( Sema-MT ).

"Pela localização e por ser de pequeno porte, não apresenta riscos à população. Mas já foi designada uma equipe para vistoriar o local presencialmente e aplicar sanções cabíveis", diz.

De acordo com João Antônio, delegado que investiga do caso, rompimento da barragem não causou nenhuma morte, no entanto, uma perícia será feita nesta sexta-feira (10) para apurar possíveis danos ambientais na área.

Com as fortes chuvas na região esta semana, as comportas de terra da barragem não suportaram a pressão e se romperam. Parte de uma floresta próxima ao local foi destruída com a força da água.

Um levantamento realizado pela polícia aponta que cerca de 15 hectares dentro da fazenda do Grupo Cortezia estão sob responsabilidade da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio Cedro (Aprovale).

Nenhum responsável pelo empreendimento se manifestou sobre o caso até o momento.

