Na COP 27, Macron cobra 'países ricos não europeus' na luta contra as mudanças climáticas

O presidente francês Emmanuel Macron afirmou nesta segunda-feira (7) sua vontade de intensificar a pressão aos países ricos não europeus para arcar com custos ambientais na ajuda a países pobres na luta contra as mudanças climáticas.

Macron acredita que os 'europeus são os únicos que pagam' para ajudar nações mais pobres contra os efeitos do aquecimento global.

Macron fez afirmação durante a COP 27 - conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), que teve início neste domingo (6) no Egito.

"Estados Unidos e China devem responder a este desafio, já que os europeus são os únicos que pagam", declarou Macron, durante encontro com jovens na cidade de Sharm el Sheikh.

Para o líder francês, os grandes países emergentes "têm que abandonar rapidamente o carvão como fonte de energia", enquanto França e Europa estão no caminho correto na redução das emissões.



"É necessário pressionar os países ricos não europeus", insistiu.

A COP 27 reúne cerca de noventa chefes de estado durante duas semanas e tem um peso fundamental para ação climática global frente as mudanças climáticas.

Uma das principais expectativas nesta edição é sobre como o futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva deve participar no evento. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falará no evento esta semana.

