Divulgação Polícia Federal PF e Receita Federal apreendem quase 3 toneladas cocaína no Pará

Em ação conjunta realzada na última sexta-feira (4), Polícia e Receita Federal interceptaram cerca de 2,75 toneladas de cocaína que estavam a caminho da Europa . O carregamento teria como destino a cidade de Sines, em Portugal. A apreensão foi feita no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará.

A droga estava armazenada dentro de sacas com farelo de soja em um contêiner. Essa é uma das maiores apreensões de cocaína em portos no Brasil.

A ação foi resultado de um trabalho de investigação permanente feito pelas instituições. Ninguém foi preso nessa apreensão, mas foi aberto inquérito policial para se colher elementos de prova que apontem a autoria do crime.

A Polícia Federal e a Receita Federal, nos anos de 2021 e 2022, apreenderam mais de cinco toneladas de cocaína no Porto de Vila do Conde.

Com informações da Polícia Federal*

