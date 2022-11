Isac Nóbrega/PR - 20/09/2022 Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres

Nesta segunda-feira (7), o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres , disse aos países reunidos no início da cúpula da COP27 no Egito que eles precisam escolher entre trabalhar juntos agora para reduzir as emissões de gases ou condenar as futuras gerações pela catástrofe climática.

Em um discurso alarmante, Guterres quis chamar a atenção para a questão climática e para o impacto causado por ela, mesmo que as nações estejam preocupadas com a guerra na Ucrânia , inflação e escassez de energia.

"A humanidade tem uma escolha: cooperar ou perecer", afirmou Guterres.

Na ocasião, ele pediu um pacto entre os países mais ricos e mais pobres a fim de acelerar a transição dos combustíveis fósseis e entregar o financiamento necessário para que as nações mais pobres também possam reduzir as emissões e lidar com os impactos já sentidos do aquecimento global .

"As duas maiores economias — Estados Unidos e China — têm uma responsabilidade particular de unir esforços para tornar este pacto uma realidade", disse ele aos delegados.

Ao falar sobre o uso de carvão, pediu que os países concordem em eliminar gradualmente o combustível, um dos mais intensos em carbono, até 2040 em todo o mundo. A meta para os países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico é atingir a marca até 2030.

"As emissões de gases de efeito estufa continuam crescendo. As temperaturas globais continuam subindo. E nosso planeta está se aproximando rapidamente de pontos de inflexão que tornarão o caos climático irreversível", acrescentou. "Estamos a caminho do inferno climático, com o pé no acelerador".

Os países que assinaram o acordo climático de Paris de 2015 se comprometeram a atingir uma meta de impedir, a longo prazo, que as temperaturas globais subam mais de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

De acordo com os cientistas, o número é posto como um teto para evitar mudanças climáticas que podem ser catastróficas. Guterres afirmou que a esperança de que esse objetivo seja alcançado é chegar a emissões líquidas globais zero até 2050.

"Ou é um Pacto de Solidariedade Climática, ou um Pacto Coletivo de Suicídio", concluiu.

A COP do Egito é a 27ª conferência da ONU sobre mudanças climáticas. O evento ocorre entre 7 e 18 de novembro em Sharm el-Sheik, no Egito . O evento reúne as principais lideranças mundiais e ambientalistas e, neste ano, tem o lema "Juntos para a implementação", para discutir e concretizar os tratados firmados anteriormente, como o acordo de Paris .

