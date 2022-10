Matt Palmer / Unsplash Mês passado foi um dos julhos mais quentes já registrados no mundo, segundo a ONU

Um novo relatório das Nações Unidas alerta que os planos de governos para o clima em todo o mundo continuam insuficientes para limitar o aumento das temperaturas a 1,5 graus Celsius - firmado no Acordo de Paris de 2015.

O planeta sofre com aumento no índice de tempestades relacionadas ao clima, ondas excessivas de calor, inundações e enchentes fora do normal - principalemente em países tropicais, enquanto atravessa períodos de temperaturas de 1,2°C acima dos níveis pré-industriais.

Especialistas em clima da ONU divulgaram nessa quarta-feira (26) um alerta sobre a ineficácia e ineficiencia dos países em relação às mudanças climáticas. Segundo a ONU, o mundo não está agindo com urgência suficiente para conter as emissões de gases de efeito estufa.

“Ainda não estamos nem perto da escala e do ritmo das reduções de emissões necessárias para nos colocar no caminho de um mundo de 1,5 graus Celsius”, disse Simon Stiell, secretário-executivo da ONU Mudanças Climáticas.

🆕 UN Climate Change report 🆕



A new report summarizing countries' national climate plans ( #NDCs ) shows that current commitments remain insufficient to limit global temperature rise to 1.5°C by the end of the century. #COP27 | #ClimateCrisis — UN Climate Change (@UNFCCC) October 26, 2022

Governos de todo mundo precisam fortalecer planos climáticos e implementá-los nos próximos oito anos para mitigar problemas ambientais e climáticos, que podem levar a população mundial a enfrentar problemas com a produção de alimentos, entre outras catástrofes como incêndios incontroláveis.

“Para manter esse objetivo vivo, os governos nacionais precisam fortalecer seus planos de ação climática agora e implementá-los nos próximos oito anos”.

Os especialistas em clima da ONU disseram que as emissões , em comparação com os níveis de 2010, é preciso reduzir emissões em 43% até 2030, para cumprir a meta do acordo de Paris.

Na contra-mão, a ONU diz que governos apresentavam em seu último relatório uma previsão de aumento das emissões em 13,7% até 2030 .

Diversos países concordaram em revisar e fortalecer seus planos climáticos no ano passado na 26ª Conferência das Partes (COP26) – um evento global para enfrentar a crise climática. Entretanto, apenas 24 nações forneceram planos climáticos atualizados ou novos desde então.

Simon Stiell chamou essa política sem compromisso ambiental de “decepcionante”

“As decisões e ações do governo devem refletir o nível de urgência, a gravidade das ameaças que enfrentamos e a falta de tempo que nos resta para evitar as consequências devastadoras das mudanças climáticas descontroladas.”

A ONU prevê que mundo está a caminho de um aquecimento de 2,5°C até 2100, o que levaria o planeta a enfrentar problemas com período de secas e queimadas jamais vistos antes.

