As mudanças climáticas podem ser catalisadoras das próximas pandemias. É o que diz um estudo desenvolvido por cientistas da Universidade de Georgetown, localizada em Washington D.C, nos Estados Unidos.

Os resultados do pesquisa foram publicados nesta quinta-feira (28), na revista científica Nature .

De acordo com os pesquisadores, com cada vez mais espécies tendo que migrar dos seus habitats naturais por conta da crise climática que assola o planeta, aumentará o risco de transmissão de vírus destes animais para os seres humanos.

Isso porque as espécies que estão migrando de ecossistema levam consigo patógenos e parasitas, espalhando-os entre outros animais que possam encontrar no novo local de estabelecimento.





Essa condição é chamada de “transferência zoonótica” pelos cientistas e, segundo os estudiosos, pode desencadear pandemias semelhantes à de Covid-19 no futuro.

“Isso está acontecendo, não é evitável mesmo nos melhores cenários de mudança climática e precisamos implementar medidas para construir infraestrutura de saúde para proteger as populações animais e humanas”, destacou Gregory Albery, um dos líderes da pesquisa, no artigo artigo publicado.

O estudo ressalta ainda que pelo menos 10 mil tipos de vírus capazes de infectar os seres humanos já estão circulando entre animais selvagens devido às mudanças climáticas. Com os animais migrando para as cidades devido a destruição do seu habitat, a transferência destes vírus deve crescer ainda mais nos próximos anos.

Análises realizadas sobre os resultados da pesquisa revelaram também que grande parte dos riscos causados por essas doenças deve atingir áreas de maior altitude, como a África e a Ásia.

