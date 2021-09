Foto: TARSO SARRAF/AFP Floresta amazônica vem sendo devastada no maior ritmo dos últimos 10 anos

O desmatamento na Amazônia em 2020 foi o pior registrado nos últimos 12 anos e os dados para este ano não apontam uma redução significativa no desflorestamento. Através do Deter, seu sistema de alerta de desmatamento, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) projeta que 2021 poderá ter o segundo pior registro desde o início da série histórica. As informações são do Poder360.

De agosto de 2020 a julho de 2021, foram registrados 8.793 km² de área desmatada em território amazônico. No útlimo ano, o total de área desflorestada chegou a 10.851 km². Ou seja, há a expectativa de que este seja o segundo pior resultado desde 2015.

Cláudio Almeida, coordenador no Inpe do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais Biomas, explica que o sistema Deter - considerado uma prévia do dado oficial, o Prodes - registrou "uma baixa discreta [4,6%], não dá nem para cravar que o valor oficial do Prodes vai ser menor que o valor do ano passado, que foi recorde. O que deve acontecer é um valor muito próximo de 2020".





Os dados divulgados pelo Deter são divugados mensalmente e, por isso, auxiliam o governo a moldar as políticas públicas no combate ao desmatamento. O Prodes possui uma publicação única e tem a sua divulgação realizada de maneira anual, em novembro.