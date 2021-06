Reprodução/Flickr Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente

A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara aprovou na manhã desta quarta-feira convites para que prestem esclarecimentos à Câmara os ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Comunicação, Fábio Faria e da Educação, Milton Ribeiro.

Todos os requerimentos de convocação foram transformados em convites após acordo com os parlamentares. Os ministros não são obrigados a comparecerem, as datas devem ser ainda agendadas.

Salles é alvo de duas investigações no Supremo Tribunal Federal (STF). Na Operação Akuanduba, deflagrada em maio, ele foi alvo de mandados de busca e apreensão e teve seus sigilos bancários e fiscal quebrados.



O requerimento aprovado pede para que Salles esclareça sobre “sobre sua atuação no intento de causar obstáculos à investigação de crimes ambientais e de buscar patrocínio de interesses privados e ilegítimos perante a administração pública.”

Um outro convite para ouvir o ministro do Meio Ambiente já havia sido aprovado pela comissão anteriormente. Salles seria ouvido no dia 16 de junho, mas ele pediu para alterar a data.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, deverá prestar esverdecimento sobre denúncia de frande no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Endade). O ministro teria atuado nos bastidores para favorecer o Centro Universitário Filadélfia (Unifil), em Londrina (PR).

Os deputados também querem explicações do ministro das Comunicações, Fábio Faria, “sobre o desvio de R$ 52 milhões previstos para campanhas com peças informativas sobre o combate ao Covid-19, para fazer propaganda institucional de ações do governo federal.