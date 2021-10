Ecovias/Reprodução Motorista enfrenta baixa visibilidade na descida para o litoral

O motorista que pega a estrada em direção ao litoral paulista já encontra dificuldades no caminho. Segundo boletim divulgado pela Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a Rodovia dos Imigrantes apresenta tráfego lento no sentido praia, do km 35 ao 43, devido ao excesso de veículos.

Por causa da baixa visibilidade causada pela neblina, está em vigor a Operação Comboio na via Anchieta a partir da praça de pedágio, no km 31.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está em Operação Normal. Para descer rumo ao litoral, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta e a pista sul da Imigrantes. Quem está subindo a serra deve usar as pistas norte das rodovias.

Desde às 0h de hoje, quando se iniciou a contagem, mais de 49,8 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista.