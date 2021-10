Reprodução Tiroteio em Santa Cecília

Uma briga deixou pelo menos 3 baleados e 1 morto nesta sexta-feira, em São Paulo (29). Segundo a equipe policial que está atendendo a ocorrência, o motivo teria sido uma briga conjugal.

Testemunhas disseram que o homem entrou com uma arma em um estabelecimento próximo ao metrô Santa Cecília. A ação teria sido motivada por uma possível traição de sua esposa com um homem que estava no local.

De acordo com a polícia, o homem amardo resistiu à abordagem policial e atirou na viatura. Em resposta, a equipe disparou contra no suspeito que faleceu.

Dois baleados foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para atendimento. O terceiro ferido procurou atendimento por meio próprios no Hospital Santa Casa de Misericórdia.

O caso causou confusão na região de Santa Cecília, vários moradores relataram ouvir os tiros e compartilharam imagens da açãos das equipes que estão no local:

Até então o que se sabe é que foi uma briga entre dois caras pq um mexeu com a mulher do outro. #santacecilia #tiros #sp pic.twitter.com/wnXo594grW — João (@j_lalalaion) October 29, 2021