Divulgação: Polícia Militar Cocaína é encontrada dentro de pênis de borracha

Ao abordarem um carro, os policiais do Leblon Presente encontraram 12 papelotes de cocaínas escondidos dentro de um pênis de borracha. A informação da Polícia Militar é que a droga eram de dois homens que estavam dentro do veículo. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (29), no Rio de Janeiro.

Segundo a PM, policiais da motopatrulha suspeitaram de dois homens que estavam próximos ao Jardim de Alah. Os agentes perceberam que a dupla parecia nervosa com a presença dos policiais e resolveram investigar.

Além dos 12 papelotes de cocaína dentro do brinquedo erótico, foi descoberto durante a revista que um dos rapazes estava com mais dois papelotes no bolso. Logo após serem pegos, eles ainda tentaram subordinar os policiais para serem soltos.

Ao recusarem, os agentes levaram os dois homens para a 12ª DP (Copacabana), que atua como central de flagrantes da Polícia Civil.