Reprodução Twitter Candidato do Republicanos vota em São Paulo

Candidato ao Republicanos para o cargo de governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, votou na manhã deste domingo (2) na escola Carlos Saloni em São José dos Campos, no região do Vale do Paraíba. O postulante ao Palácio dos Bandeirantes chegou para votar depois das 11h e, enquanto os outros candidatos votaram na capital paulista, Tarcísio foi o único no interior.

Primeira eleição que Tarcísio participa como candidato, ele estava acompanhado do seu vice, Felício Ramuth. O ex-ministro da infraestrutura deixou o cargo em abril deste ano para poder ser candidatar ao governo do estado. Após a votação, o republicano conversou com jornalista e afirmou estar otimista com os resultados.

“A gente está muito otimista, a expectativa é a melhor possível. Estou tranquilo. Acho que é uma eleição que vai transcorrer sem nenhum problema", comentou o candidato.



