Um helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu após auxiliar nas buscas do monomotor que havia caído no distrito de Ouro Preto , na Região Central de Minas Gerais . Os tripulantes da aeronave — quatro bombeiros, um médico e um enfermeiro do SAMU —, não sobreviveram.

O helicóptero da corporação, Arcanjo 4 , estava desaparecido desde o fim da tarde desta sexta-feira (11). A equipe havia acabado de atender a ocorrência da queda de um monomotor e aguardava uma melhoria do tempo. Pouco tempo depois, o helicóptero decolou, mas não chegou ao destino final de retorno.

Segundo a Prefeitura de Ouro Preto , não houve sobreviventes. O governador mineiro, Romeu Zema , lamentou as mortes. "Vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos", escreveu em uma rede social.

Helicóptero ficou desaparecido por 12 horas

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Henrique Barcellos, informou na manhã deste sábado (12) que, após 12 horas de buscas, a aeronave foi encontrada em uma área de serra íngreme de Ouro Preto.

A corporação segue nos trabalhos de buscas pelos corpos dos seis tripulantes. Viaturas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros trabalham no local. As buscas estão concentradas nas últimas informações de GPS enviadas pelo Vsky e ELT, além de triangulação com antena de celular.





Queda de monomotor

Um avião agrícola que era usado no combate a incêndios florestais, de prefixo PS-SLR, caiu na estrada de São Bartolomeu, no distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais na tarde de sexta (11).. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave morreu.

A queda provocou incêndio no local. Até as 16h, três viaturas e o helicóptero da corporação atuavam no combate às chamas. O local foi isolado para o trabalho de perícia. Segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação da aeronave era considerada normal. As informações são do g1.

