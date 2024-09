Divulgação/Corpo de Bombeiros Floresta da Faber-Castell queimada





Um incêndio atingiu parte da floresta de pinus da Faber-Castell , famosa produtora de lápis de cor no Brasil. a mata fica na região de Prata, no Triângulo Mineiro , Minas Gerais . O fogo iniciou no sábado (7) e só foi totalmente controlado na terça-feira (10) pela Brigada de Incêndio da empresa.

A Faber-Castell informou que o incêndio teve origem em um terreno vizinho à área florestal, e que foi propagado rapidamente graças ao clima seco e aos ventos fortes.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Há quase 40 anos a empresa de lápis de cor Faber-Castell tem sua própria plantação de árvores na região Sudeste, especificamente para a produção de lápis vendidos em todo o Brasil. A assessoria da Faber-Castell informou ao g1 que o incêndio não comprometeu a produção de lápis e que a maior parte da área atingida não faz parte da empresa.

De acordo com a produtora, o sistema de monitoramento da floresta identificou o fogo assim que começou. A rapidez com que o incêndio se alastrou dificultou o trabalho dos brigadistas, inclusive tornando necessário o uso de helicópteros com água para combater as chamas.





Nota da Faber-Castell

"A Faber-Castell esclarece que os focos de incêndio na floresta da companhia na região do Prata (MG) já foram controlados, graças ao trabalho da Brigada de Incêndio da empresa. Os brigadistas iniciaram o trabalho assim que os sistemas de monitoramento identificaram o fogo, na manhã de sábado (7 de setembro), que foi originado de uma queimada em um terreno vizinho à floresta e que, graças à combinação de ventos fortes e ar seco, espalhou-se rapidamente por diversos pontos da região."

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .