Câmeras de segurança flagraram um homem fugindo pelado após bater um carro contra um muro em Anápolis , Goiás . Testemunhas contaram à polícia que ele havia furtado o veículo a poucas quadras perto do acidente. O roubo e o acidente ocorreram no último sábado (12).

As imagens divulgadas mostram o momento em que o homem bate o carro contra o muro. Em seguida, ele quebra os vidros para escapar. Ao sair pela janela, ele caminha pela rua, fica próximo a outro veículo por alguns instantes, e foge.





Uma parente do proprietário do carro relatou à Polícia Militar que o suspeito entrou em luta corporal com o dono do veículo, arrastando-o enquanto o carro estava em movimento, ao tentar impedir o crime.

Suspeito preso

O suspeito, de 47 anos, foi preso e deve responder por roubo. Um defensor público vai atuar na defesa do suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada ao local do acidente para investigar o caso. Durante o deslocamento, encontraram a parente do proprietário, que explicou que o dono do carro se feriu durante a luta com o suspeito.





Após o acidente, o suspeito fugiu a pé, nu. A PM descreveu que ele foi localizado distante do local do acidente, ainda caminhando. O homem relatou estar sentindo dores e precisou ser levado a um hospital.

De acordo com o relato policial, o suspeito passou por avaliação médica e, após ser liberado, foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil para os procedimentos legais.

