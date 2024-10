Reprodução: Commons - 10/05/2022 Governador Ronaldo Caiado





O governador de Goiás , Ronaldo Caiado (UB) , mudou a data do feriado do Dia do Servidor Público com o intuito de reduzir a abstenção no segundo turno das eleições deste ano.

De acordo com Caiado , a medida busca incentivar a participação da população no processo eleitoral.

“Assim como vários governos estaduais e municipais, o Governo de Goiás transferiu o feriado do Dia do Servidor Público do dia 28 de outubro para 1º de novembro”, divulgou o governo, em nota.

Com a publicação do decreto no suplemento do Diário Oficial estadual de terça-feira (8), o feriado passa a ocorrer após a eleição, sem se tornar um feriadão emendado com o final de semana.

A decisão foi tomada após o número de abstenções no primeiro turno em Goiás superar a quantidade de votos obtidos pelo candidato mais votado para a Prefeitura de Goiânia.





Três municípios terão segundo turno

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 290.868 eleitores não compareceram às urnas no último domingo, enquanto 214.253 votaram no candidato Fred Rodrigues (PL). O segundo turno das eleições está marcado para o dia 27 de outubro.

Em Goiás, três municípios terão segundo turno: Goiânia, entre Fred Rodrigues (PL) e Mabel (UB); Aparecida de Goiânia, entre Leandro Vilela (MDB) e Professor Alcides (PL); e Anápolis, entre Márcio Correa (PL) e Antonio Gomide (PT).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .