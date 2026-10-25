Reprodução/Justiça Eleitoral Presidente do TSE, Kassio Nunes disse que questões com transporte estão sendo corrigidas pelos TREs

Em coletiva de imprensa na tarde deste domingo (25) de 2º turno das Eleições Gerais de 2026, Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), descreveu a eleição como tranquila, mas apontou que a situação do transporte está sendo acompanhada pela Justiça Eleitoral.

De notícia que nós temos, é, de fato, em alguns locais há uma dificuldade ainda no transporte, já está sendo corrigida Kassio Nunes Marques, presidente do TSE





A fala ocorre após acusações de ônibus estacionados em garagens em capitais como Salvador e São Paulo. Kassio Nunes citou que a possibilidade de extensão de horários de votação nos locais com denúncias de redução do transporte público poderá ser analisada xe complementou que são questões de responsabilidade dos Tribunais Regionais (TREs).

Essa análise é feita pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e posteriormente repassada a ao TSE. Eu soube que já a demanda do TSE é nesse sentido, isso certamente, como toda e qualquer ação será analisada a seu tempo Kassio Nunes Marques, presidente do TSE





Ainda sobre deslocamentos, o presidente citou a ações voltadas aos povos originários e quilombolas, que precisam de aprovação prévia da Justiça para a locomoção, destacando o programa “Seu Voto Importa”. A ação também engloba pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.





Ambiente digital é palco de disputas

Questionado sobre alegações de favorecimento à campanha de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência neste 2º turno, devido às restrições ao canal de WhatsApp “Exército do Lula”, o ministro afirmou que “não agiu de ofício” nos episódios.

O presidente do TSE relatou que houve um aumento na circulação de desinformação neste 2º turno em comparação com o anterior e disse que o tribunal reforçou os trabalhos, incluindo diálogo com plataformas.

As equipes foram reforçadas, o diálogo com as plataformas foi intensificado. A última reunião que nós tivemos com as plataformas, com os representantes de plataforma, foi antes de ontem, na sexta-feira (23) Kassio Nunes Marques, presidente do TSE





138 ocorrências eleitorais conforme último balanço

Durante a coletiva de imprensa, o presidente do TSE destacou que já foram registradas 138 ocorrências eleitorais até esta tarde de domingo (25).

Dentre elas, 40 tentativas de violação de sigilo de voto, 19 casos de propaganda irregular, 16 bocas de urna e três tentativas de compra de voto.

Ainda em relação a levantamentos numéricos, o TSE informou que 900 urnas foram substituídas sem prejuízos à votação, além de que há mais de 48 mil equipamentos disponíveis em caso de urgência.

Quanto ao aplicativa e-Título, Kassio Nunes apontou que, até às 12h, houveram 9.372.177 consultas à opção “Onde votar?”, 2.542.193 justificativas e 1.401.872 emissões do e-Título.