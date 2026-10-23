Reprodução Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51,3% dos votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 48,7%, segundo pesquisa do Instituto Veritá divulgada nesta sexta-feira (23).

Nos votos válidos, que desconsideram os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, a diferença entre os dois candidatos é de 2,6 pontos percentuais.

O levantamento anterior do Instituto Veritá, divulgado em 21 de outubro, apontava Flávio Bolsonaro com 50,7% dos votos válidos e Lula com 49,3%.

Na pesquisa mais recente, os percentuais são de 51,3% para o candidato do PL e 48,7% para o candidato do PT.

Metodologia

O levantamento ouviu 15.554 eleitores em todo o Brasil. A margem de erro informada é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada com recursos próprios do Instituto Veritá e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06396/2026.