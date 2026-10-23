Ricardo Stuckert/Lula Oficial Ato pela reeleição de Lula leva milhares à Avenida Paulista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu a Avenida Paulista, em São Paulo, para realizar o último grande ato de campanha antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25). A mobilização está prevista para esta sexta-feira (23), com concentração a partir das 14h, na altura da Alameda Campinas, e início da caminhada às 16h.

A escolha da capital paulista ocorre em meio a um contraste no desempenho eleitoral do petista, já que Lula venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) na cidade de São Paulo no primeiro turno, mas foi derrotado pelo adversário no resultado geral do estado.

A campanha confirmou a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), candidato à reeleição, e dos ex-ministros Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) e Márcio França (PSB). A expectativa é reunir apoiadores, parlamentares eleitos e lideranças políticas de partidos aliados.

A caminhada deve seguir pela Paulista até a região das ruas Bela Cintra e Haddock Lobo.

Lula venceu na capital, mas perdeu no estado

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Lula recebeu 46,58% dos votos na capital paulista, o equivalente a 3.052.349 votos. Flávio Bolsonaro ficou com 42,13%, ou 2.760.747 votos.

O resultado foi diferente no conjunto do estado de São Paulo. Flávio recebeu 51,93% dos votos, com 12.922.023 votos, enquanto Lula obteve 38,2%, totalizando 9.505.413 votos.

A diferença entre os resultados da capital e do estado coloca São Paulo no centro da estratégia petista para a reta final da campanha. A mobilização busca reunir apoiadores e reforçar a presença do presidente em um dos principais colégios eleitorais do país.

Paulista já recebeu outro grande ato de Lula

A Avenida Paulista foi palco de outra manifestação em apoio à reeleição de Lula no domingo (11). O ato reuniu apoiadores, estudantes, movimentos sociais e lideranças políticas, com ocupação de vários quarteirões da via.

Ricardo Stuckert/Lula Oficial Candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo





A campanha petista estimou que mais de 1 milhão de pessoas participaram da manifestação. No entanto, não houve contagem independente do público pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital, ligado à Universidade de São Paulo (USP) e ao Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com a organização More in Common. O grupo informou que não recebeu autorização para realizar o sobrevoo com drone necessário à estimativa.

Na ocasião, Lula participou do ato ao lado de Geraldo Alckmin e de aliados políticos. A mobilização também contou com a presença de jovens e representantes de movimentos estudantis.

Antes do primeiro turno, o presidente havia encerrado a campanha na capital paulista com uma caminhada que saiu da região da Avenida Paulista e seguiu pela Rua Augusta até a Praça Roosevelt.

Estudantes organizam atos em outras cidades

Além da mobilização na capital paulista, estudantes e movimentos ligados à juventude também têm promovido manifestações em diferentes regiões do país em apoio à candidatura de Lula.

A União Nacional dos Estudantes (UNE) declarou apoio ao petista no segundo turno e convocou atos em universidades, praças e espaços públicos. Na semana anterior, manifestações foram realizadas em ao menos 13 estados e no Distrito Federal, incluindo mobilizações em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro.

Na quinta-feira (22), estudantes e apoiadores participaram de atos em cidades como São Paulo, Osasco, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Niterói. As mobilizações ocorreram em universidades e nas ruas, com participação de representantes de entidades estudantis e movimentos sociais.

As pautas defendidas em manifestações anteriores incluíram a educação pública, os direitos sociais e a democracia. A agenda de atos em diferentes cidades faz parte da mobilização de apoiadores na reta final antes da votação de domingo.





Lula também terá agenda no Rio de Janeiro

Além do ato em São Paulo, Lula deve participar de uma caminhada em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, neste sábado (24), véspera do segundo turno.

A concentração está prevista para as 9h, no Posto 5 da Avenida Atlântica, com início da caminhada às 10h. Flávio Bolsonaro também programou um ato na capital fluminense.

O segundo turno será realizado no domingo (25), quando os eleitores escolherão entre Lula e Flávio Bolsonaro para a Presidência da República.