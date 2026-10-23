Reprodução Marcola, líder do PCC

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negou o pedido das defesas de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), e de outros dois réus para que participem presencialmente de um julgamento do Tribunal do Júri. A sessão está marcada para os dias 11, 12 e 13 de maio de 2027 e trata de um caso de homicídio e tentativa de homicídio contra policiais militares.

Na decisão, a Justiça aponta que o deslocamento dos presos até o local do julgamento poderia comprometer a segurança pública. Segundo o entendimento, a operação de remoção, o transporte e a escolta dos réus poderiam facilitar tentativas de resgate, emboscadas e até confrontos armados.

O documento também destaca os riscos para jurados, representantes do Ministério Público, defensores, servidores, testemunhas e outras pessoas que circulassem nas imediações do fórum.

Outro argumento apresentado na decisão é que o deslocamento exigiria a mobilização de um grande contingente das polícias Penal e Militar, retirando agentes de suas funções regulares.

Apesar de negar a participação presencial, o juiz Gustavo Celeste Ormenese determinou que Marcola participe do julgamento por videoconferência, com transmissão de som e imagem em tempo real. Para isso, o acusado deverá utilizar uma sala própria na unidade prisional em que estão custodiado.

“O fato de o preso ser classificado como de altíssima periculosidade justifica a realização de seu interrogatório através de sistema integrado de videoconferência, de modo que não se evidencia a existência de constrangimento ilegal por cerceamento do alegado direito de presença física do Acusado no julgamento perante o Conselho de Sentença”, destaca a decisão.

A decisão foi proferida pela 1ª Vara do Júri do Foro Central Criminal de São Paulo.

O que diz a defesa

Em nota, o advogado de Marcola, Bruno Ferullo, informou que irá recorrer da decisão e adotar as medidas cabíveis para garantir a participação presencial do cliente no julgamento.

“A própria legislação trata a videoconferência como medida excepcional, cuja adoção exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a invocação de riscos genéricos decorrentes da custódia em unidade de segurança máxima”, alegou.

A defesa também citou um caso semelhante envolvendo um preso custodiado em uma penitenciária federal de segurança máxima, que solicitou autorização para comparecer presencialmente ao julgamento.

"O pedido foi autorizado pela Justiça Federal, e o Sistema Penitenciário Federal confirmou a realização da escolta, demonstrando que a participação presencial é possivel mediante o devido planejamento", escreveu Ferullo.