Agência Brasil/campanha PL Presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22) mostra como está a disputa à Presidência para o segundo turno nas eleições de outubro, a três dias das eleiçoes.

Segundo o levantamento, em votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula, 50%. O número de votos válidos é o que a Justiça Eleitoral usa para determinar os resultados das eleições.

Considerando brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro (PL) tem 47% das intenções de voto e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 46%, em empate técnico. Brancos e nulos somam 5%, os indecisos são 2%.

Flávio Bolsonaro (PL): 47% (eram 47% na pesquisa do dia 15 e 49% na pesquisa do dia 8)

Lula (PT): 46% (eram 45% nas duas pesquisas)

Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6% no dia 15 e 5% no dia 8)Indecisos: 2% (eram 2% no dia 15 e 1% no dia 8)

Veja os números:

O Datafolha mostra que 94% dos eleitores entrevistados estão totalmente decididos sobre o voto, e 6% ainda podem mudar.



Rejeição

O Datafolha mostra também que Flávio Bolsonaro tem uma rejeição de 46% (eram 44% na pesquisa anterior), enquanto a rejeição de Lula é de 45% (eram 46%).

Gerado por IA Cenário da disputa presidencial, a três dias do segundo turno

Segundo a pesquisa, 3% dos eleitores dizem rejeitar ambos, e 6% não rejeitam nenhum dos dois.





A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo. O Datafolha ouviu 2.154 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O número de registro da pesquisa é BR-09709/2026.











