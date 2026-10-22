Valter Campanato/Agência Brasil Recado do ministro Edson Fachin teria sido endereçado a Lula, que já disputou 7 eleições presidenciais e se submeteu a 4 derrotas ou a Flávio Bolsonaro, cujo pai, como mau perdedor, tentou dar um golpe de Estado?

O ministro Edson Fachin, presidente do STF e do CNJ, aproveitando que o país está a poucas horas das eleições, decidiu mandar um recado aos candidatos afirmando o óbvio: que o Estado Democrático de Direito exige “lealdade às regras do jogo, inclusive por parte de quem perde”.

Trocando em miúdos: aquele candidato que perder nas urnas deve, de maneira simples e democrática, aceitar o resultado da eleição, enfiar a sua viola no saco e ir para casa, a fim de se preparar para exercer o relevante papel que o espera na oposição, que numa democracia verdadeira deve ser fiscalizadora, propositiva e leal às regras do jogo institucional.

Fachin não disse a quem se referia, mas, dado o atual contexto eleitoral, não é difícil inferir o destinatário do seu recado.

Ele transmitiu sua mensagem durante um seminário sobre o papel dos tribunais constitucionais, realizado nesta semana no STF.

O ministro certamente tinha em mente, o lamentável espetáculo protagonizado pelo então presidente Jair Bolsonaro (e seus adeptos), que ao ser derrotado por Lula e pela vontade da maioria dos eleitores em 2022, não aceitou o resultado e tentou dar um golpe de Estado para se manter na Presidência.

O destinatário obviamente não foi o ex-presidente, que não está no páreo, pois cumpre 27 anos e três meses de prisão (em regime domiciliar) por arquitetar a trama golpista de 8 de janeiro de 2023.

Se não foi para Jair, então para quem Fachin mandou o recado?

Para Lula também não foi

Para o presidente Lula, indubitavelmente, também não foi.

Lula tenta se reeleger para o seu quarto mandato, nesta que é a sua sétima eleição para a Presidência da República.

A sua primeira candidatura foi em 1989, quatro anos após o fim da ditadura militar, quando os brasileiros reconquistaram o direito de votar diretamente para presidente.

Naquela eleição, Lula perdeu para Fernando Collor, e não questionou o resultado.

Ele voltou a disputar o cargo, sem sucesso, nas duas eleições seguintes, em 1994 e 1998.

Em ambas, foi superado por Fernando Henrique Cardoso, e, de novo, tanto em uma, como na outra, se submeteu democraticamente à vontade expressada pelas urnas.

Na sua quarta tentativa, em 2002, aconteceu a virada, quando venceu José Serra no segundo turno.

Em 2006, Lula repetiu a dose, conquistando a reeleição, desta vez, contra Geraldo Alckmin (seu atual candidato a vice-presidente).

Nas eleições seguintes, Lula apoiou Dilma Rousseff, que conquistou a Presidência duas vezes, derrotando José Serra (em 2010), e Aécio Neves (em 2014).

Após um intervalo de 16 anos sem disputar a Presidência, Lula retornou em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, chegando ao seu terceiro mandato.

Em 37 anos apenas 2 candidatos não aceitaram

Em todas as eleições presidenciais ocorridas a o longos dos últimos 37 anos, apenas dois perdedores não aceitaram os resultados - Aécio Neves e Jair Bolsonaro.

Aécio não engoliu a derrota para Dilma.

Tão logo saiu o resultado ele passou a criticar as urnas eletrônicas para, em seguida, se entrincheirar na oposição conspirando e ajudando a sabotar o governo de Dilma, até levá-la ao impeachment.

O outro mau perdedor (como mencionado acima) foi Jair Bolsonaro, que tratou logo de virar a mesa e tentar emplacar o golpe de Estado.

Agora, em 2026, Lula busca a sua quarta vitória para a Presidência, tendo pela frente Flávio Bolsonaro num segundo turno apertado, marcado para este final de semana, no domingo (25).

A história demonstra que Lula, pela sua trajetória política, não pode ser acusado de ser antidemocrático.

Então não faria o menor sentido se o presidente do STF estivesse se dirigindo a ele.

Sobra, portanto, o seu adversário, Flávio Bolsonaro.

Ele mesmo, o filho de Jair, que tendo o pai que tem, não causaria surpresa alguma, se resolvesse mirar no (péssimo) exemplo paterno para tentar alguma saída antidemocrática para ocupar o poder.

Afinal, como diz o ditado popular "o fruto não cai longe da árvore".