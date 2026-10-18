Luis Antonio Souza/iG Carro de Flávio Bolsonaro passa por vistoria por suspeita de bomba

O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar não encontrou um artefato explosivo no carro utilizado por Flávio Bolsonaro (PL) durante uma vistoria realizada na sede da Band, em São Paulo, na noite deste domingo (18). A inspeção ocorreu após uma denúncia de possível bomba no veículo, estacionado na emissora durante o debate presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista coletiva após a operação, um representante do GATE informou que dois cães farejadores sinalizaram a presença de um componente químico no carro. A reação levou os policiais a ampliar o perímetro de isolamento e realizar uma inspeção mais detalhada. Nenhuma bomba foi identificada.

Denúncia chegou pela Polícia do Senado

De acordo com o policial, o GATE foi acionado após receber uma informação encaminhada pela Polícia do Senado sobre a possível presença de um artefato explosivo em um veículo da frota de um dos candidatos.

Os cães foram empregados na primeira varredura e ambos apresentaram indicação positiva para uma substância química. A equipe decidiu então adotar os protocolos previstos para ocorrências envolvendo possíveis explosivos.

O isolamento foi ampliado para proteger jornalistas, funcionários da Band, integrantes das equipes políticas e demais pessoas presentes no local.

O representante do GATE não detalhou como a denúncia chegou inicialmente às autoridades.

Substância pode ter origem no próprio veículo

Durante a coletiva, o policial explicou que a sinalização dos cães não significa, necessariamente, a existência de uma bomba.

Segundo ele, determinadas substâncias utilizadas na manutenção, no abastecimento ou na limpeza de veículos podem provocar a reação dos animais. Componentes do sistema de airbag também foram citados entre as possibilidades.

A equipe identificou uma indicação química na região dianteira do automóvel, mas não conseguiu determinar, naquele momento, qual substância havia provocado o alerta.

O representante do GATE também informou que nenhum pacote suspeito foi encontrado no interior do carro.

Polícia seguiu protocolo de segurança

O policial explicou que, diante da sinalização de um cão farejador, a equipe precisa considerar a possibilidade de um explosivo até concluir a inspeção.

O GATE adotou medidas de isolamento e ampliou a área de segurança enquanto verificava o veículo.

Questionado sobre a retirada dos candidatos e os procedimentos de proteção das autoridades, o representante da unidade afirmou que essas informações não estavam sob sua responsabilidade.

A ocorrência foi registrada na noite do primeiro debate presidencial do segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O encontro reuniu jornalistas, assessores, equipes técnicas e funcionários na sede da emissora.