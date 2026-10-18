Gerado por IA Mapa do Japão

A população brasileira residente no Japão registrou uma retração nos primeiros seis meses de 2026. Dados divulgados nesta sexta-feira (16) pela Agência de Serviços de Imigração mostram que o país contabilizava 209.550 brasileiros no encerramento de junho, o que representa uma baixa de 464 pessoas em comparação com os 210.014 registros de dezembro de 2025.

Essa variação negativa de 0,2% aconteceu na contramão do forte crescimento da população estrangeira total no país asiático. Com o recuo, o Brasil perdeu uma posição e passou a ocupar a oitava colocação entre as maiores comunidades estrangeiras em solo japonês, superado por Myanmar, que registrou alta de 15,9% no período e chegou a 211.602 residentes.

Apesar da queda, o Brasil continua sendo a única nacionalidade fora do continente asiático a figurar entre os dez principais grupos de estrangeiros no Japão, lista que também engloba China, Vietnã, Coreia do Sul, Filipinas, Nepal, Indonésia, Myanmar, Sri Lanka e Taiwan.

Concentração nas províncias

A distribuição geográfica dos brasileiros no Japão permanece concentrada na região central do país. A província de Aichi lidera com folga o ranking de acolhimento, reunindo 59.787 residentes do Brasil.

Na sequência aparecem Shizuoka (31.237), Gunma (14.117), Mie (13.838) e Gifu (12.317). Somadas, essas cinco localidades abrigam 131.296 brasileiros, o equivalente a 62,7% de toda a comunidade no país. Outras províncias, como Kanagawa, Shiga e Saitama, também mantêm marcas superiores a 7 mil cidadãos brasileiros cada.

Brasileiros por província no Japão

Aichi: 59.787 brasileiros

Shizuoka: 31.237 brasileiros

Gunma: 14.117 brasileiros

Mie: 13.838 brasileiros

Gifu: 12.317 brasileiros

Kanagawa: 9.500 brasileiros

Shiga: 9.302 brasileiros

Saitama: 7.119 brasileiros

Ibaraki: 5.680 brasileiros

Fukui: 5.528 brasileiros

Tóquio: 4.834 brasileiros

Nagano: 4.527 brasileiros

Shimane: 4.254 brasileiros

Tochigi: 3.752 brasileiros

Chiba: 3.640 brasileiros

Osaka: 2.839 brasileiros

Toyama: 2.779 brasileiros

Yamanashi: 2.744 brasileiros

Hyogo: 2.343 brasileiros

Hiroshima: 2.222 brasileiros

Ishikawa: 1.530 brasileiros

Okinawa: 1.085 brasileiros

Okayama: 861 brasileiros

Quioto: 658 brasileiros

Fukuoka: 344 brasileiros

Nara: 342 brasileiros

Niigata: 287 brasileiros

Ehime: 248 brasileiros

Hokkaido: 220 brasileiros

Yamaguchi: 200 brasileiros

Fukushima: 181 brasileiros

Kagawa: 171 brasileiros

Miyagi: 167 brasileiros

Wakayama: 113 brasileiros

Iwate: 97 brasileiros

Kumamoto: 85 brasileiros

Yamagata: 83 brasileiros

Nagasaki: 79 brasileiros

Oita: 73 brasileiros

Miyazaki: 60 brasileiros

Tottori: 58 brasileiros

Tokushima: 54 brasileiros

Kagoshima: 54 brasileiros

Aomori: 34 brasileiros

Saga: 33 brasileiros

Kochi: 24 brasileiros

Akita: 14 brasileiros

Maiores comunidades estrangeiras no Japão

1º lugar: China Junho de 2026: 941.031 | Dezembro de 2025: 930.428

2º lugar: Vietnã Junho de 2026: 693.750 | Dezembro de 2025: 681.100

3º lugar: Coreia do Sul Junho de 2026: 408.682 | Dezembro de 2025: 407.341

4º lugar: Filipinas Junho de 2026: 362.761 | Dezembro de 2025: 356.579

5º lugar: Nepal Junho de 2026: 334.850 | Dezembro de 2025: 300.992

6º lugar: Indonésia Junho de 2026: 307.456 | Dezembro de 2025: 266.069

7º lugar: Myanmar Junho de 2026: 211.602 | Dezembro de 2025: 182.567

8º lugar: Brasil Junho de 2026: 209.550 | Dezembro de 2025: 210.014

9º lugar: Sri Lanka Junho de 2026: 85.415 | Dezembro de 2025: 79.128

10º lugar: Taiwan Junho de 2026: 73.628 | Dezembro de 2025: 73.256