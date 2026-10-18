A população brasileira residente no Japão registrou uma retração nos primeiros seis meses de 2026. Dados divulgados nesta sexta-feira (16) pela Agência de Serviços de Imigração mostram que o país contabilizava 209.550 brasileiros no encerramento de junho, o que representa uma baixa de 464 pessoas em comparação com os 210.014 registros de dezembro de 2025.
Essa variação negativa de 0,2% aconteceu na contramão do forte crescimento da população estrangeira total no país asiático. Com o recuo, o Brasil perdeu uma posição e passou a ocupar a oitava colocação entre as maiores comunidades estrangeiras em solo japonês, superado por Myanmar, que registrou alta de 15,9% no período e chegou a 211.602 residentes.
Apesar da queda, o Brasil continua sendo a única nacionalidade fora do continente asiático a figurar entre os dez principais grupos de estrangeiros no Japão, lista que também engloba China, Vietnã, Coreia do Sul, Filipinas, Nepal, Indonésia, Myanmar, Sri Lanka e Taiwan.
Concentração nas províncias
A distribuição geográfica dos brasileiros no Japão permanece concentrada na região central do país. A província de Aichi lidera com folga o ranking de acolhimento, reunindo 59.787 residentes do Brasil.
Na sequência aparecem Shizuoka (31.237), Gunma (14.117), Mie (13.838) e Gifu (12.317). Somadas, essas cinco localidades abrigam 131.296 brasileiros, o equivalente a 62,7% de toda a comunidade no país. Outras províncias, como Kanagawa, Shiga e Saitama, também mantêm marcas superiores a 7 mil cidadãos brasileiros cada.
Brasileiros por província no Japão
Aichi: 59.787 brasileiros
Shizuoka: 31.237 brasileiros
Gunma: 14.117 brasileiros
Mie: 13.838 brasileiros
Gifu: 12.317 brasileiros
Kanagawa: 9.500 brasileiros
Shiga: 9.302 brasileiros
Saitama: 7.119 brasileiros
Ibaraki: 5.680 brasileiros
Fukui: 5.528 brasileiros
Tóquio: 4.834 brasileiros
Nagano: 4.527 brasileiros
Shimane: 4.254 brasileiros
Tochigi: 3.752 brasileiros
Chiba: 3.640 brasileiros
Osaka: 2.839 brasileiros
Toyama: 2.779 brasileiros
Yamanashi: 2.744 brasileiros
Hyogo: 2.343 brasileiros
Hiroshima: 2.222 brasileiros
Ishikawa: 1.530 brasileiros
Okinawa: 1.085 brasileiros
Okayama: 861 brasileiros
Quioto: 658 brasileiros
Fukuoka: 344 brasileiros
Nara: 342 brasileiros
Niigata: 287 brasileiros
Ehime: 248 brasileiros
Hokkaido: 220 brasileiros
Yamaguchi: 200 brasileiros
Fukushima: 181 brasileiros
Kagawa: 171 brasileiros
Miyagi: 167 brasileiros
Wakayama: 113 brasileiros
Iwate: 97 brasileiros
Kumamoto: 85 brasileiros
Yamagata: 83 brasileiros
Nagasaki: 79 brasileiros
Oita: 73 brasileiros
Miyazaki: 60 brasileiros
Tottori: 58 brasileiros
Tokushima: 54 brasileiros
Kagoshima: 54 brasileiros
Aomori: 34 brasileiros
Saga: 33 brasileiros
Kochi: 24 brasileiros
Akita: 14 brasileiros
Maiores comunidades estrangeiras no Japão
1º lugar: China Junho de 2026: 941.031 | Dezembro de 2025: 930.428
2º lugar: Vietnã Junho de 2026: 693.750 | Dezembro de 2025: 681.100
3º lugar: Coreia do Sul Junho de 2026: 408.682 | Dezembro de 2025: 407.341
4º lugar: Filipinas Junho de 2026: 362.761 | Dezembro de 2025: 356.579
5º lugar: Nepal Junho de 2026: 334.850 | Dezembro de 2025: 300.992
6º lugar: Indonésia Junho de 2026: 307.456 | Dezembro de 2025: 266.069
7º lugar: Myanmar Junho de 2026: 211.602 | Dezembro de 2025: 182.567
8º lugar: Brasil Junho de 2026: 209.550 | Dezembro de 2025: 210.014
9º lugar: Sri Lanka Junho de 2026: 85.415 | Dezembro de 2025: 79.128
10º lugar: Taiwan Junho de 2026: 73.628 | Dezembro de 2025: 73.256