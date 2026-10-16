Reprodução/redes sociais Presidente Lula participa de passeata com apoiadores em Juiz de Fora (MG)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nesta sexta-feira (16), durante ato de campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, que pretende ajudar o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), a realizar obras no estado, apesar da divergência política entre os dois. Lula disse que respeita a escolha dos eleitores mineiros e declarou que o futuro governador não precisa apoiá-lo, mas deve permitir a continuidade dos investimentos federais.

“Minas Gerais elegeu o governador. Não foi o nosso, mas elegeu o governador, e a vontade do povo tem que ser respeitada. O Cleitinho é o governador do povo mineiro”, afirmou Lula diante de milhares de apoiadores que acompanhavam a passeata.

Cleitinho venceu no primeiro turno a disputa pelo governo mineiro, derrotando o candidato do PT, Patrus Ananias, ex-ministro e deputado federal. Logo depois, no dia 8 de outubro, oficializou apoio ao adversário de Lula no segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em seu discurso à multidão, o presidente vinculou a continuidade das obras no estado ao resultado da eleição presidencial, no próximo dia 25. Segundo ele, sua vitória no segundo turno vai garantir os investimentos federais em Minas Gerais.

Lula ainda alertou para o risco de paralisação dos empreendimentos caso não seja reeleito.

“Ele [Cleitinho] tem que saber que a única chance que ele tem de recuperar esse estado que o Zema estragou é a nossa reeleição. Se a gente não ganha, tudo que está investido em Minas Gerais vai ser paralisado e daqui vai ficar um cemitério de obras paralisadas”, declarou, se referindo ao governo do ex-governador Romeu Zema (Novo) que deixou o cargo em março para disputar as eleições para presidente.

Lula também mandou um recado direto ao governador eleito e afirmou que Cleitinho não precisa declarar apoio à sua candidatura. “Eu tenho certeza que o Cleitinho é esperto, ele não precisa me apoiar, ele só tem que ficar quietinho, porque ele só tem a ganhar no final das eleições”, disse.

Campanha em Minas

A passagem por Juiz de Fora marcou o início da agenda de Lula em Minas Gerais nesta sexta-feira, buscando ampliar sua votação em Minas Gerais.





Durante a passeata, o presidente comemorou a aprovação do fim da escala de trabalho 6x1, promulgada mais cedo no Congresso, e voltou a pedir mobilização para reduzir as abstenções no segundo turno.

Ainda nesta sexta-feira, Lula tem um ato de campanha em Ipatinga, no Vale do Aço.