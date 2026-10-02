Fernando Frazão/Agência Brasil - 29/09/2022 Cabine de votação: faz sentido o voto ser obrigatório?

Faz sentido o voto ser obrigatório? No Brasil é assim desde a Constituição de 1934. E olha que tivemos mais quatro Constituições depois dessa. E o voto obrigatório seguiu firme e forte.

Mas ser obrigado a votar é compatível com a democracia?

A gente tem que tratar a obrigatoriedade muito mais como dever cívico do que como uma imposição. Essa presença massiva [no Brasil] faz com que os parlamentares que fiscalizam o governo e produzem leis tenham que considerar a sociedade no seu processo decisório. Se eu fizer uma política pública que afeta os mais pobres, isso pode se voltar contra mim, a partir do voto. Então a obrigatoriedade do voto, por mais que o termo 'obrigatório' pareça ser negativo, por conta de uma imposição, de uma submissão, ela é uma conquista da democracia brasileira. E o constrangimento é baixo: quem não vota paga menos do que o valor de uma passagem de ônibus de multa Marco Antonio Carvalho Teixeira, cientista político e professor da FGV-EAESP.









O voto é facultativo na maior parte do mundo. E hoje só é obrigatório em 27 países.

"É um tema controverso no mundo todo. Tem países que não tinham obrigatoriedade de voto que passou a ser obrigatório, tem países cujo voto era obrigatório e passou a ser facultativo. Você tem um problema sério em outros países, onde o voto não é obrigatório, mas só 30%, 40% da população aparece para votar. Apesar de no Brasil o voto ser obrigatório, a gente tem uma abstenção histórica de mais ou menos 20%, dependendo da eleição. Certamente, se a gente transformar o voto em não obrigatório, isso pode aumentar", diz Carvalho Teixeira.

Em 2022, mais de um quinto dos eleitores brasileiros (20,9%) não votou. Lembrando que o voto é obrigatório para as pessoas alfabetizadas de 18 a 70 anos. E os jovens adultos são os que mais têm se afastado das urnas.









Por que isso?

"O que nós temos visto é que se debate tudo sobre a moralidade de cada um, mas não se debate política pública. Se discute tudo sobre se um fez, o outro não fez, se um é amigo de quem, o outro é amigo ou não é, mas não se discute que projeto de país está sendo desenhado. Então, para um grupo social que considera isso importante para a tomada de decisão, a motivação para votar diminui. O estímulo para votar diminui", afirma o cientista político.

E você? Concorda com o voto ainda ser obrigatório no Brasil?