Reprodução Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição em São Paulo, com 50%, e Fernando Haddad (PT) com 33%. O levantamento foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo.

Para 75% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva (eram 71% em 24 de setembro). Outros 25% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições, em 4 de outubro (eram 29%).

Veja, a seguir, os números da pesquisa estimulada, em que os eleitores entrevistados têm acesso aos nomes dos candidatos:

Votos totais

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 50% (eram 50% em 24/9)

Fernando Haddad (PT) - 33% (eram 30%)

Carlos Machado (PCB) - 2% (eram 2%)

Vera Lúcia (PSTU) - 2% (eram 2%)

Vivian Mendes (UP) - 2% (eram 2%)

Izadora Dias (PCO) - 1% (era 1%)

Em branco/nulo/nenhum - 7% (eram 8%)

Indeciso - 3% (eram 3%)

Votos válidos



O Datafolha divulgou também os votos válidos. Para chegar a esse número, foram excluídos os votos em branco, nulos e os eleitores indecisos.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 56% (eram 56% em 24/9)

Fernando Haddad (PT) - 37% (eram 34%)

Carlos Machado (PCB) - 2% (eram 2%)

Vivian Mendes (UP) - 2% (eram 2%)

Vera Lúcia (PSTU) - 2% (eram 2%)

Izadora Dias (PCO) - 1% (era 1%)

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que o Datafollha não mostra os nomes dos candidatos aos entrevistados, 33% estão indecisos. Veja os números:

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 34% (eram 33% em 24/9)

Fernando Haddad (PT) - 18% (eram 19%)

Vota no PT/candidato do PT - 1% (era 1%)

No atual governador - 1% (era 1%)

Outras respostas - 5% (eram 3%)

Em branco/nulo/nenhum - 7% (eram 7%)

Indecisos - 33% (eram 35%)

Rejeição

O Datafolha mostra também o quanto os candidatos são conhecidos pelos eleitores e o quanto são rejeitados.

Veja os números da rejeição:

Fernando Haddad (PT) - 45% (eram 45% em 24/9)

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 29% (eram 29%)

Carlos Machado (PCB) - 21% (eram 18%)

Vera Lúcia (PSTU) - 21% (eram 19%)

Izadora Dias (PCO) - 20% (eram 17%)

Vivian Mendes (UP) - 18% (eram 13%)

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum - 4% (eram 3%)

Rejeita todos/não votaria em nenhum - 3% (eram 3%)

Não sabe - 4% (eram 6%)

Segundo turno

Em um possível cenário de segundo turno, Tarcísio vence Haddad.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 55% (eram 55% em 24/9)

Fernando Haddad (PT) - 38% (eram 36%)

Em branco/nulo/nenhum - 6% (eram 7%)

Indecisos - 1% (eram 2%)

Conhecimento do número do candidato

Não sabe o número do candidato: 45% (eram 52% em 24 de setembro)

Menções corretas: 48% (eram 40%)

Menções incorretas: 7% (eram 8%)

Entre os eleitores de Fernando Haddad, 59% mencionaram o número corretamente (eram 60% em 24/9), 40% não sabem (eram 38%) e 1% citou o número errado (eram 2%).

Gerado por IA Cenário da disputa em SP





Nos que votam em Tarcísio de Freitas, 45% responderam corretamente (eram 34% em 24/9) e 45% não sabem o número (eram 55%). Outros 9% mencionaram o número errado (eram 11%).

Foram entrevistadas 1.610 pessoas entre os dias 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é SP-01367/2026.