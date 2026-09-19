Candidatos apontam propostas para geração de vagas de emprego
Divulgação/Site da Electrolux
Candidatos apontam propostas para geração de vagas de emprego

Os candidatos ao governo de Minas Gerais apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral para poderem concorrer às eleições de 2026, como manda a legislação brasileira. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de emprego.

O  iG  analisou os planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no  DivulgaCandContas, portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo as principais prioridades que cada um elencou para a área.

Alexandre Kalil (PDT)

  • Recuperação da capacidade de investimento do Estado.
  • Simplificação da relação entre empresas e administração pública.
  • Redução da burocracia e dos custos para empresas.
  • Investimentos em infraestrutura e desenvolvimento regional como forma de estimular a atividade econômica e a geração de empregos.

Ben Mendes (Missão)

  • Medidas voltadas ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos.
  • Estímulo ao empreendedorismo e à atividade produtiva.
  • Propostas de desenvolvimento econômico regional.

Cleitinho Azevedo (Republicanos)

  • Diversificação econômica das regiões dependentes da mineração.
  • Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs).
  • Uso da Codemge para estimular o desenvolvimento econômico regional.
  • Fortalecimento da agricultura e da irrigação.
  • Estímulo a polos produtivos regionais.
  • Medidas para ampliar a geração de emprego e renda no interior.

Flávio Roscoe (PL)

  • Simplificação de procedimentos para facilitar a atividade empresarial.
  • Melhoria do ambiente de negócios para estimular investimentos.
  • Participação do empreendedor em processos relacionados a desapropriações.
  • Investimentos em infraestrutura e energia para atrair empresas.
  • Estímulo à geração de empregos por meio da expansão da atividade econômica.

Gabriel Azevedo (MDB)

  • Fortalecimento de setores estratégicos para reduzir a dependência de importações.
  • Estímulo às cadeias industriais e agroindustriais.
  • Aumento da produtividade e da competitividade das empresas.
  • Incentivo à geração de empregos qualificados.
  • Estímulo ao turismo e à cultura como atividades econômicas.
  • Incentivo ao desenvolvimento econômico das diferentes regiões do Estado.

Henrique Áreas (PCO)

  • Criação de empregos por meio de um plano de obras públicas.
  • Reestatização de empresas privatizadas.
  • Estatização de empresas que estejam encerrando atividades.
  • Ampliação dos investimentos públicos para estimular a geração de empregos.
  • Fortalecimento da presença do Estado em setores estratégicos da economia.

Indira Xavier (UP)

  • Maior controle sobre as condições de trabalho no setor de mineração.
  • Criação de conselho para fiscalizar saúde e segurança dos trabalhadores da mineração.
  • Desapropriação de ativos de grandes mineradoras.
  • Administração das empresas mineradoras pelo Estado e pelos trabalhadores.
  • Medidas voltadas à proteção dos trabalhadores do setor mineral.

Mateus Simões (PSD)

  • Ampliação dos investimentos em infraestrutura por meio de parcerias e concessões.
  • Melhoria das rodovias estratégicas.
  • Expansão da conectividade no Estado.
  • Desconcentração dos investimentos para o interior.
  • Estímulo ao desenvolvimento econômico regional.
  • Investimentos em infraestrutura como forma de ampliar a atividade econômica e as oportunidades de trabalho.

Patrus Ananias (PT)

  • Diversificação da economia para reduzir a dependência da mineração.
  • Fortalecimento da indústria mineira.
  • Incentivo à agricultura familiar e à agroecologia.
  • Estímulo ao turismo, à cultura, à ciência e à tecnologia.
  • Criação de uma política estadual de desenvolvimento industrial.
  • Geração de empregos qualificados.
  • Criação de empregos verdes.
  • Plano Estadual de Emprego para a Juventude.
  • Incentivo ao primeiro emprego, estágio e qualificação profissional.
  • Combate à precarização das relações de trabalho.
  • Medidas contra a pejotização irregular e a terceirização abusiva.
  • Fortalecimento da economia solidária.


Professor Túlio Lopes (PCB)

  • Prioridade à geração de empregos.
  • Maior investimento público na economia.
  • Controle público de setores considerados estratégicos.
  • Fortalecimento dos serviços públicos.
  • Políticas voltadas à organização e à proteção dos trabalhadores.
  • Ampliação da participação do Estado na economia.

Rafael Duda (PSTU)

  • Criação de empregos por meio de um plano de obras públicas.
  • Investimentos em saneamento, saúde, educação, habitação, estradas e metrôs.
  • Redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais.
  • Auxílio emergencial de um salário mínimo para desempregados.
  • Defesa da estabilidade no emprego.
  • Combate à precarização das relações de trabalho.
  • Garantia de carteira assinada para os trabalhadores.
  • Reestatização de empresas.
  • Criação de empresas estatais em setores estratégicos.
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/2026-09-19/emprego--conheca-os-planos-dos-candidatos-ao-governo-de-mg.html
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