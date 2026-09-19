Divulgação/Site da Electrolux Candidatos apontam propostas para geração de vagas de emprego

Os candidatos ao governo de Minas Gerais apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral para poderem concorrer às eleições de 2026, como manda a legislação brasileira. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de emprego.

O iG analisou os planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo as principais prioridades que cada um elencou para a área.

Alexandre Kalil (PDT)

Recuperação da capacidade de investimento do Estado.

Simplificação da relação entre empresas e administração pública.

Redução da burocracia e dos custos para empresas.

Investimentos em infraestrutura e desenvolvimento regional como forma de estimular a atividade econômica e a geração de empregos.

Ben Mendes (Missão)

Medidas voltadas ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos.

Estímulo ao empreendedorismo e à atividade produtiva.

Propostas de desenvolvimento econômico regional.

Cleitinho Azevedo (Republicanos)

Diversificação econômica das regiões dependentes da mineração.

Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs).

Uso da Codemge para estimular o desenvolvimento econômico regional.

Fortalecimento da agricultura e da irrigação.

Estímulo a polos produtivos regionais.

Medidas para ampliar a geração de emprego e renda no interior.

Flávio Roscoe (PL)

Simplificação de procedimentos para facilitar a atividade empresarial.

Melhoria do ambiente de negócios para estimular investimentos.

Participação do empreendedor em processos relacionados a desapropriações.

Investimentos em infraestrutura e energia para atrair empresas.

Estímulo à geração de empregos por meio da expansão da atividade econômica.

Gabriel Azevedo (MDB)

Fortalecimento de setores estratégicos para reduzir a dependência de importações.

Estímulo às cadeias industriais e agroindustriais.

Aumento da produtividade e da competitividade das empresas.

Incentivo à geração de empregos qualificados.

Estímulo ao turismo e à cultura como atividades econômicas.

Incentivo ao desenvolvimento econômico das diferentes regiões do Estado.

Henrique Áreas (PCO)

Criação de empregos por meio de um plano de obras públicas.

Reestatização de empresas privatizadas.

Estatização de empresas que estejam encerrando atividades.

Ampliação dos investimentos públicos para estimular a geração de empregos.

Fortalecimento da presença do Estado em setores estratégicos da economia.

Indira Xavier (UP)

Maior controle sobre as condições de trabalho no setor de mineração.

Criação de conselho para fiscalizar saúde e segurança dos trabalhadores da mineração.

Desapropriação de ativos de grandes mineradoras.

Administração das empresas mineradoras pelo Estado e pelos trabalhadores.

Medidas voltadas à proteção dos trabalhadores do setor mineral.

Mateus Simões (PSD)

Ampliação dos investimentos em infraestrutura por meio de parcerias e concessões.

Melhoria das rodovias estratégicas.

Expansão da conectividade no Estado.

Desconcentração dos investimentos para o interior.

Estímulo ao desenvolvimento econômico regional.

Investimentos em infraestrutura como forma de ampliar a atividade econômica e as oportunidades de trabalho.

Patrus Ananias (PT)

Diversificação da economia para reduzir a dependência da mineração.

Fortalecimento da indústria mineira.

Incentivo à agricultura familiar e à agroecologia.

Estímulo ao turismo, à cultura, à ciência e à tecnologia.

Criação de uma política estadual de desenvolvimento industrial.

Geração de empregos qualificados.

Criação de empregos verdes.

Plano Estadual de Emprego para a Juventude.

Incentivo ao primeiro emprego, estágio e qualificação profissional.

Combate à precarização das relações de trabalho.

Medidas contra a pejotização irregular e a terceirização abusiva.

Fortalecimento da economia solidária.





Professor Túlio Lopes (PCB)

Prioridade à geração de empregos.

Maior investimento público na economia.

Controle público de setores considerados estratégicos.

Fortalecimento dos serviços públicos.

Políticas voltadas à organização e à proteção dos trabalhadores.

Ampliação da participação do Estado na economia.

Rafael Duda (PSTU)