Os candidatos ao governo de Minas Gerais apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral para poderem concorrer às eleições de 2026, como manda a legislação brasileira. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de emprego.
O iG analisou os planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo as principais prioridades que cada um elencou para a área.
Alexandre Kalil (PDT)
- Recuperação da capacidade de investimento do Estado.
- Simplificação da relação entre empresas e administração pública.
- Redução da burocracia e dos custos para empresas.
- Investimentos em infraestrutura e desenvolvimento regional como forma de estimular a atividade econômica e a geração de empregos.
Ben Mendes (Missão)
- Medidas voltadas ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos.
- Estímulo ao empreendedorismo e à atividade produtiva.
- Propostas de desenvolvimento econômico regional.
Cleitinho Azevedo (Republicanos)
- Diversificação econômica das regiões dependentes da mineração.
- Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs).
- Uso da Codemge para estimular o desenvolvimento econômico regional.
- Fortalecimento da agricultura e da irrigação.
- Estímulo a polos produtivos regionais.
- Medidas para ampliar a geração de emprego e renda no interior.
Flávio Roscoe (PL)
- Simplificação de procedimentos para facilitar a atividade empresarial.
- Melhoria do ambiente de negócios para estimular investimentos.
- Participação do empreendedor em processos relacionados a desapropriações.
- Investimentos em infraestrutura e energia para atrair empresas.
- Estímulo à geração de empregos por meio da expansão da atividade econômica.
Gabriel Azevedo (MDB)
- Fortalecimento de setores estratégicos para reduzir a dependência de importações.
- Estímulo às cadeias industriais e agroindustriais.
- Aumento da produtividade e da competitividade das empresas.
- Incentivo à geração de empregos qualificados.
- Estímulo ao turismo e à cultura como atividades econômicas.
- Incentivo ao desenvolvimento econômico das diferentes regiões do Estado.
Henrique Áreas (PCO)
- Criação de empregos por meio de um plano de obras públicas.
- Reestatização de empresas privatizadas.
- Estatização de empresas que estejam encerrando atividades.
- Ampliação dos investimentos públicos para estimular a geração de empregos.
- Fortalecimento da presença do Estado em setores estratégicos da economia.
Indira Xavier (UP)
- Maior controle sobre as condições de trabalho no setor de mineração.
- Criação de conselho para fiscalizar saúde e segurança dos trabalhadores da mineração.
- Desapropriação de ativos de grandes mineradoras.
- Administração das empresas mineradoras pelo Estado e pelos trabalhadores.
- Medidas voltadas à proteção dos trabalhadores do setor mineral.
Mateus Simões (PSD)
- Ampliação dos investimentos em infraestrutura por meio de parcerias e concessões.
- Melhoria das rodovias estratégicas.
- Expansão da conectividade no Estado.
- Desconcentração dos investimentos para o interior.
- Estímulo ao desenvolvimento econômico regional.
- Investimentos em infraestrutura como forma de ampliar a atividade econômica e as oportunidades de trabalho.
Patrus Ananias (PT)
- Diversificação da economia para reduzir a dependência da mineração.
- Fortalecimento da indústria mineira.
- Incentivo à agricultura familiar e à agroecologia.
- Estímulo ao turismo, à cultura, à ciência e à tecnologia.
- Criação de uma política estadual de desenvolvimento industrial.
- Geração de empregos qualificados.
- Criação de empregos verdes.
- Plano Estadual de Emprego para a Juventude.
- Incentivo ao primeiro emprego, estágio e qualificação profissional.
- Combate à precarização das relações de trabalho.
- Medidas contra a pejotização irregular e a terceirização abusiva.
- Fortalecimento da economia solidária.
Professor Túlio Lopes (PCB)
- Prioridade à geração de empregos.
- Maior investimento público na economia.
- Controle público de setores considerados estratégicos.
- Fortalecimento dos serviços públicos.
- Políticas voltadas à organização e à proteção dos trabalhadores.
- Ampliação da participação do Estado na economia.
Rafael Duda (PSTU)
- Criação de empregos por meio de um plano de obras públicas.
- Investimentos em saneamento, saúde, educação, habitação, estradas e metrôs.
- Redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais.
- Auxílio emergencial de um salário mínimo para desempregados.
- Defesa da estabilidade no emprego.
- Combate à precarização das relações de trabalho.
- Garantia de carteira assinada para os trabalhadores.
- Reestatização de empresas.
- Criação de empresas estatais em setores estratégicos.