Imagem: Freepik Conheça as propostas dos candidatos ao governo de São Paulo para geração de emprego

Os candidatos ao governo de São Paulo apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como determina a legislação eleitoral. Na área de Emprego, as propostas vão da qualificação profissional, crédito e investimentos à reindustrialização, redução da jornada de trabalho, aumento de salários e proteção dos trabalhadores.

Confira abaixo o que cada candidato elencou como prioridade para a área.

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Tarcísio de Freitas trata o trabalho como um dos quatro valores centrais de seu plano de governo. Entre as propostas estão:

- criação do Hub da Prosperidade, voltado à qualificação profissional;

- programas de crédito por meio do Desenvolve SP e do Banco do Povo;

- estímulo a setores como agronegócio, indústria 4.0 e turismo;

- ampliação do ensino técnico de 137 mil para 347 mil estudantes;

- aumento dos estágios do BEEM para mais de 50 mil jovens;

- medidas voltadas à qualificação e à empregabilidade.



Fernando Haddad (PT)

Fernando Haddad relaciona a geração de empregos ao crescimento econômico, aos pequenos negócios, à produtividade e à formação profissional. Entre as propostas estão:

- estímulo ao crescimento dos pequenos negócios por meio de simplificação e crédito;

- aumento da produtividade;

i- nvestimentos relacionados à inteligência artificial;

- estímulo à instalação de data centers;

- integração entre escolas de tempo integral e formação profissional;

- participação do Centro Paula Souza, Etecs e Fatecs na formação para o mercado de trabalho.



Carlos Machado (PCB)

Carlos Machado coloca a geração de empregos dentro de uma proposta de reindustrialização do Estado. Entre as medidas estão:

- criação de uma política industrial voltada a setores como semicondutores, tecnologia da informação, biotecnologia e equipamentos médicos;

- planos regionais de desenvolvimento;

- estratégias específicas para o Vale do Paraíba, com foco nos setores aeroespacial e de defesa;

- propostas de desenvolvimento para Ribeirão Preto;

- propostas de desenvolvimento para o Vale do Ribeira;

- atuação do Estado em setores considerados estratégicos.



Izadora Dias (PCO)

O programa do PCO apresenta propostas relacionadas a salários, jornada de trabalho e proteção aos trabalhadores. Entre as medidas estão:

- jornada máxima de 35 horas semanais, distribuídas em cinco dias;

- proibição das demissões;

- salário-desemprego integral;

- passe livre para desempregados;

- reposição integral das perdas salariais;

- aumento emergencial de 50%;

- salário mínimo vital de pelo menos R$ 7.500.

As propostas constam do programa partidário do PCO registrado no TSE.

Policial Edjane (Agir)

Policial Edjane não apresentou programa de governo no material utilizado nesta comparação. Por isso, não há proposta específica da candidatura para a área de Emprego.





Vera Lúcia (PSTU)

Vera Lúcia apresenta propostas voltadas principalmente às condições de trabalho. Entre as medidas estão:

- fim da escala 6x1;

- redução da jornada para 36 horas semanais;

- igualdade salarial entre homens e mulheres.



Vivian Mendes (UP)

Vivian Mendes inclui as questões de trabalho e emprego em um eixo específico do programa, denominado “Trabalho, emprego e desenvolvimento”. Entre as propostas estão:

- política industrial voltada a semicondutores, tecnologia da informação, biotecnologia e equipamentos médicos;

- estratégias regionais de desenvolvimento para o Vale do Paraíba;

- propostas específicas para Ribeirão Preto;

- propostas específicas para o Vale do Ribeira;

- reestatização de empresas e serviços públicos;

- reestatização da Sabesp, CPTM, Enel e EMAE;

- fortalecimento do Metrô;

- expansão da malha ferroviária.

Fonte: Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conjunto de dados Candidatos – 2026. O banco oficial disponibiliza os arquivos com as propostas de governo por Estado.