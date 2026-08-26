Os candidatos ao governo de São Paulo apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como determina a legislação eleitoral. Na área de Segurança Pública, as propostas incluem expansão do policiamento com tecnologia, aumento do efetivo, integração entre forças de segurança, combate ao crime organizado e mudanças na estrutura das polícias.
Confira abaixo o que cada candidato elencou como prioridade para a área.
Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Tarcísio de Freitas coloca a segurança pública como o primeiro dos dez objetivos estratégicos de seu plano de governo. Entre as propostas estão:
- - expansão da Muralha Paulista, com mais de 15 mil câmeras e sensores;
- - uso de reconhecimento facial;
- - criação de um centro de comando unificado;
- - aumento de 30% da estrutura;
- - contratação de 16,2 mil novos policiais;
- - realização de 25 mil promoções;
- - investimento de R$ 1,7 bilhão em infraestrutura policial.
Fernando Haddad (PT)
Fernando Haddad apresenta a segurança pública entre as prioridades de seu plano de governo. As propostas incluem:
- - criação do SP Protege;
- - implementação do eixo Impunidade Zero;
- - integração entre polícias e guardas municipais;
- - uso de inteligência artificial para identificar áreas de maior incidência criminal;
- - acompanhamento trimestral dos indicadores por meio de um Placar da Segurança;
- - criação de uma Agência Estadual Antifacção para acompanhar o dinheiro das organizações criminosas;
- - câmeras corporais com gravação contínua;
- - rastreamento de celulares roubados;
- - programa específico para combater crimes digitais.
Carlos Machado (PSTU)
Carlos Machado propõe mudanças na estrutura das forças de segurança. Entre as medidas estão:
- - desmilitarização da Polícia Militar;
- - fortalecimento das polícias Civil e Científica;
- - criação de um centro estadual de inteligência;
- - criação de Conselhos Populares de Segurança Pública;
- - combate às organizações criminosas pelo rastreamento de seus recursos financeiros.
Vivian Mendes (UP)
Vivian Mendes também inclui a desmilitarização da Polícia Militar entre as propostas para a segurança pública. O programa prevê:
- - desmilitarização da Polícia Militar;
- - criação de uma polícia cidadã;
- - controle democrático das forças de segurança;
- - combate às bases econômicas do crime organizado.
Vera Lúcia (PSTU)
Vera Lúcia propõe mudanças na estrutura policial. Entre as medidas apresentadas estão:
- - extinção da Polícia Militar;
- - criação de uma polícia civil única;
- - uso de câmeras corporais.
Izadora Dias (PCO)
O programa do PCO também apresenta mudanças na estrutura das forças de segurança. Entre as propostas estão:
- - dissolução da Polícia Militar;
- - direito de autodefesa;
- - mudança no modelo de segurança pública.
Policial Edjane (Agir)
Policial Edjane, que tem trajetória na Polícia Militar, não apresentou programa específico no material utilizado nesta comparação.