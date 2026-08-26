Reprodução/ Governo de São Paulo Policia Militar de SP

Os candidatos ao governo de São Paulo apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como determina a legislação eleitoral. Na área de Segurança Pública, as propostas incluem expansão do policiamento com tecnologia, aumento do efetivo, integração entre forças de segurança, combate ao crime organizado e mudanças na estrutura das polícias.

Confira abaixo o que cada candidato elencou como prioridade para a área.

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Tarcísio de Freitas coloca a segurança pública como o primeiro dos dez objetivos estratégicos de seu plano de governo. Entre as propostas estão:

- expansão da Muralha Paulista, com mais de 15 mil câmeras e sensores;

- uso de reconhecimento facial;

- criação de um centro de comando unificado;

- aumento de 30% da estrutura;

- contratação de 16,2 mil novos policiais;

- realização de 25 mil promoções;

- investimento de R$ 1,7 bilhão em infraestrutura policial.

Fernando Haddad (PT)

Fernando Haddad apresenta a segurança pública entre as prioridades de seu plano de governo. As propostas incluem:

- criação do SP Protege;

- implementação do eixo Impunidade Zero;

- integração entre polícias e guardas municipais;

- uso de inteligência artificial para identificar áreas de maior incidência criminal;

- acompanhamento trimestral dos indicadores por meio de um Placar da Segurança;

- criação de uma Agência Estadual Antifacção para acompanhar o dinheiro das organizações criminosas;

- câmeras corporais com gravação contínua;

- rastreamento de celulares roubados;

- programa específico para combater crimes digitais.

Carlos Machado (PSTU)

Carlos Machado propõe mudanças na estrutura das forças de segurança. Entre as medidas estão:

- desmilitarização da Polícia Militar;

- fortalecimento das polícias Civil e Científica;

- criação de um centro estadual de inteligência;

- criação de Conselhos Populares de Segurança Pública;

- combate às organizações criminosas pelo rastreamento de seus recursos financeiros.





Vivian Mendes (UP)

Vivian Mendes também inclui a desmilitarização da Polícia Militar entre as propostas para a segurança pública. O programa prevê:

- desmilitarização da Polícia Militar;

- criação de uma polícia cidadã;

- controle democrático das forças de segurança;

- combate às bases econômicas do crime organizado.

Vera Lúcia (PSTU)

Vera Lúcia propõe mudanças na estrutura policial. Entre as medidas apresentadas estão:

- extinção da Polícia Militar;

- criação de uma polícia civil única;

- uso de câmeras corporais.

Izadora Dias (PCO)

O programa do PCO também apresenta mudanças na estrutura das forças de segurança. Entre as propostas estão:

- dissolução da Polícia Militar;

- direito de autodefesa;

- mudança no modelo de segurança pública.

Policial Edjane (Agir)

Policial Edjane, que tem trajetória na Polícia Militar, não apresentou programa específico no material utilizado nesta comparação.