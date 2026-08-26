Policia Militar de SP
Reprodução/ Governo de São Paulo
Policia Militar de SP

Os candidatos ao governo de São Paulo apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como determina a legislação eleitoral. Na área de Segurança Pública, as propostas incluem expansão do policiamento com tecnologia, aumento do efetivo, integração entre forças de segurança, combate ao crime organizado e mudanças na estrutura das polícias.

Confira abaixo o que cada candidato elencou como prioridade para a área.

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Tarcísio de Freitas coloca a segurança pública como o primeiro dos dez objetivos estratégicos de seu plano de governo. Entre as propostas estão:

  • - expansão da Muralha Paulista, com mais de 15 mil câmeras e sensores;
  • - uso de reconhecimento facial;
  • - criação de um centro de comando unificado;
  • - aumento de 30% da estrutura;
  • - contratação de 16,2 mil novos policiais;
  • - realização de 25 mil promoções;
  • - investimento de R$ 1,7 bilhão em infraestrutura policial.

Fernando Haddad (PT)

Fernando Haddad apresenta a segurança pública entre as prioridades de seu plano de governo. As propostas incluem:

  • - criação do SP Protege;
  • - implementação do eixo Impunidade Zero;
  • - integração entre polícias e guardas municipais;
  • - uso de inteligência artificial para identificar áreas de maior incidência criminal;
  • - acompanhamento trimestral dos indicadores por meio de um Placar da Segurança;
  • - criação de uma Agência Estadual Antifacção para acompanhar o dinheiro das organizações criminosas;
  • - câmeras corporais com gravação contínua;
  • - rastreamento de celulares roubados;
  • - programa específico para combater crimes digitais.

Carlos Machado (PSTU)

Carlos Machado propõe mudanças na estrutura das forças de segurança. Entre as medidas estão:

  • - desmilitarização da Polícia Militar;
  • - fortalecimento das polícias Civil e Científica;
  • - criação de um centro estadual de inteligência;
  • - criação de Conselhos Populares de Segurança Pública;
  • - combate às organizações criminosas pelo rastreamento de seus recursos financeiros.


Vivian Mendes (UP)

Vivian Mendes também inclui a desmilitarização da Polícia Militar entre as propostas para a segurança pública. O programa prevê:

  • - desmilitarização da Polícia Militar;
  • - criação de uma polícia cidadã;
  • - controle democrático das forças de segurança;
  • - combate às bases econômicas do crime organizado.

Vera Lúcia (PSTU)

Vera Lúcia propõe mudanças na estrutura policial. Entre as medidas apresentadas estão:

  • - extinção da Polícia Militar;
  • - criação de uma polícia civil única;
  • - uso de câmeras corporais.

Izadora Dias (PCO)

O programa do PCO também apresenta mudanças na estrutura das forças de segurança. Entre as propostas estão:

  • - dissolução da Polícia Militar;
  • - direito de autodefesa;
  • - mudança no modelo de segurança pública.

Policial Edjane (Agir)

Policial Edjane, que tem trajetória na Polícia Militar, não apresentou programa específico no material utilizado nesta comparação.

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