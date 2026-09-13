Os candidatos ao governo do Pará que concorrem às eleições 2026 apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral, cumprindo à legislação eleitoral brasileira.
Com base nos planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o iG traz as prioridades que cada um elencou para a área da educação.
Veja os principais pontos apontados pelos candidatos, organizados em ordem alfabética.
Araceli Lemos (PSOL)
- Universalizar o acesso à educação infantil, ampliando a cooperação técnica e financeira com os municípios.
- Construir, ampliar e adequar creches e pré-escolas.
- Fortalecer a educação profissional nos territórios do campo, das águas e das florestas.
- Adaptar a oferta educacional às populações rurais, ribeirinhas, quilombolas, indígenas e extrativistas.
- Garantir acessibilidade nas construções, reformas e ampliações dos prédios da rede estadual.
- Expandir e fortalecer a UEPA, ampliando a presença da universidade nas seis mesorregiões do Estado.
- Aumentar a oferta de cursos e vagas presenciais no interior.
- Investir em infraestrutura, laboratórios, bibliotecas e hospitais de ensino da UEPA.
- Garantir educação inclusiva, com professores e profissionais de apoio, intérpretes de Libras e salas de recursos multifuncionais.
- Valorizar e oferecer formação continuada aos profissionais da educação especial.
- Cumprir imediatamente o piso nacional do magistério.
- Realizar concursos públicos, com prioridade para a área da educação.
- Aplicar efetivamente as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, com formação de professores e materiais sobre história e cultura afro-brasileira, africana, indígena e amazônica.
- Levar mestres de saberes tradicionais para dentro das escolas.
- Implantar a educação integral.
Dr. Daniel (Podemos)
- Ampliar programas de alfabetização na idade certa.
- Implantar avaliação permanente da aprendizagem.
- Reforçar o acompanhamento pedagógico.
- Ampliar a formação continuada dos professores.
- Investir na atualização pedagógica e na formação de lideranças escolares.
- Fortalecer a gestão educacional.
- Criar ambientes escolares que estimulem inovação, cooperação e excelência.
- Ampliar gradualmente a oferta de educação em tempo integral.
- Reduzir a evasão escolar.
- Expandir o ensino técnico.
- Aproximar a formação profissional das vocações econômicas das diferentes regiões do Pará.
- Melhorar a qualidade da educação pública em todos os níveis.
- Ampliar investimentos em acessibilidade e recursos pedagógicos para estudantes com deficiência.
- Fortalecer políticas voltadas a povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas.
Gal Leite (UP)
- Defender uma educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e socialmente referenciada.
- Recuperar e modernizar a infraestrutura das escolas estaduais.
- Climatizar salas de aula onde necessário.
- Garantir água potável e saneamento nas escolas.
- Ampliar bibliotecas, laboratórios, quadras e espaços culturais.
- Melhorar a acessibilidade e a alimentação escolar.
- Garantir internet de qualidade nas escolas.
- Realizar concursos públicos para profissionais da educação.
- Combater contratos temporários e terceirizações em funções permanentes.
- Valorizar carreiras e condições de trabalho dos profissionais da educação.
- Garantir gestão democrática nas escolas.
- Fortalecer a participação de estudantes, trabalhadores e comunidade nas decisões.
- Ampliar a educação para povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades do campo.
- Fortalecer o ensino técnico público e a educação profissional integrada ao ensino médio.
- Ampliar os investimentos na UEPA.
- Fortalecer assistência estudantil, ensino, pesquisa e extensão na universidade.
- Contra a privatização e terceirização da rede pública.
Hana Ghassan (MDB)
- Implantar 200 escolas cívico-militares.
- Criar 50 novos Centros de Robótica na Educação Básica.
- Ampliar o ensino tecnológico.
- Distribuir tablets para estudantes.
- Incluir educação financeira e inteligência artificial na formação dos alunos.
- Ampliar a alfabetização na idade certa.
- Expandir o ensino em tempo integral.
- Ampliar a educação profissional e tecnológica.
- Criar estruturas de ensino superior tecnológico.
- Ampliar o programa Forma Pará.
- Criar duas novas universidades estaduais:
- Universidade Estadual do Sul e Sudeste do Pará;
- Universidade Estadual do Oeste do Pará.
- Concluir a terceira etapa do campus da UEPA em Ananindeua.
- Criar o “Bora Estudar pelo Mundo”, com intercâmbio internacional para estudantes.
- Criar bolsa-estágio para estudantes do ensino médio.
- Fortalecer a educação inclusiva.
- Ampliar o atendimento a estudantes autistas e outros alunos que necessitam de apoio especializado.
- Fortalecer a educação do campo, ribeirinha, indígena e quilombola.
- Criar programas de formação profissional de acordo com as vocações econômicas de cada região.
Ruth Reis (Democrata)
- Alfabetizar 100% das crianças até o fim do 2º ano do ensino fundamental.
- Elevar a alfabetização para pelo menos 90% até o final do segundo ano, conforme a meta apresentada no documento.
- Dobrar as vagas de cursos técnicos integrados ao ensino médio.
- Adaptar os cursos técnicos às vocações econômicas de cada região do Pará.
- Estabelecer parcerias com Senai, Senac, Senar, Sebrae e IFPA para formação profissional.
- Ampliar a preparação dos jovens para o mercado de trabalho.
- Expandir escolas cívico-pedagógicas em áreas consideradas de maior vulnerabilidade.
- Garantir internet de alta velocidade em 100% das escolas.
- Promover a climatização de 100% das salas de aula.
- Utilizar energia solar fotovoltaica em escolas rurais e ribeirinhas.
Well Macêdo (PSTU)
- Defender uma educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e científica.
- Pagar integralmente o piso nacional do magistério.
- Incorporar o piso à carreira dos professores.
- Recuperar perdas salariais dos profissionais da educação.
- Realizar concursos públicos.
- Acabar com contratações precárias.
- Garantir eleição direta para diretores das escolas estaduais.
- Fortalecer os conselhos escolares.
- Recuperar e reformar as escolas públicas.
- Climatizar salas de aula.
- Ampliar acessibilidade, bibliotecas, laboratórios e internet.
- Criar políticas específicas para escolas do campo e comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas.
- Garantir infraestrutura, transporte e condições de permanência para esses estudantes.
- Ampliar o orçamento e a estrutura da UEPA.
- Expandir a universidade e fortalecer ensino, pesquisa e extensão.
- Ampliar a assistência estudantil.
- Valorizar os trabalhadores da educação.
- Prever reajuste de 20% para docentes da UEPA, segundo o programa.
- Criar programa de treinamento profissional e estágio remunerado a partir dos 16 anos, com pagamento equivalente a um salário mínimo.
- Defender ensino público, gratuito e de qualidade nas universidades.