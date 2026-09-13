Foto/PMB Candidatos do Pará apresentam propostas para a Educação

Os candidatos ao governo do Pará que concorrem às eleições 2026 apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral, cumprindo à legislação eleitoral brasileira.

Com base nos planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o iG traz as prioridades que cada um elencou para a área da educação.

Veja os principais pontos apontados pelos candidatos, organizados em ordem alfabética.

Araceli Lemos (PSOL)

Universalizar o acesso à educação infantil, ampliando a cooperação técnica e financeira com os municípios.

Construir, ampliar e adequar creches e pré-escolas.

Fortalecer a educação profissional nos territórios do campo, das águas e das florestas.

Adaptar a oferta educacional às populações rurais, ribeirinhas, quilombolas, indígenas e extrativistas.

Garantir acessibilidade nas construções, reformas e ampliações dos prédios da rede estadual.

Expandir e fortalecer a UEPA, ampliando a presença da universidade nas seis mesorregiões do Estado.

Aumentar a oferta de cursos e vagas presenciais no interior.

Investir em infraestrutura, laboratórios, bibliotecas e hospitais de ensino da UEPA.

Garantir educação inclusiva, com professores e profissionais de apoio, intérpretes de Libras e salas de recursos multifuncionais.

Valorizar e oferecer formação continuada aos profissionais da educação especial.

Cumprir imediatamente o piso nacional do magistério.

Realizar concursos públicos, com prioridade para a área da educação.

Aplicar efetivamente as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, com formação de professores e materiais sobre história e cultura afro-brasileira, africana, indígena e amazônica.

Levar mestres de saberes tradicionais para dentro das escolas.

Implantar a educação integral.

Dr. Daniel (Podemos)

Ampliar programas de alfabetização na idade certa.

Implantar avaliação permanente da aprendizagem.

Reforçar o acompanhamento pedagógico.

Ampliar a formação continuada dos professores.

Investir na atualização pedagógica e na formação de lideranças escolares.

Fortalecer a gestão educacional.

Criar ambientes escolares que estimulem inovação, cooperação e excelência.

Ampliar gradualmente a oferta de educação em tempo integral.

Reduzir a evasão escolar.

Expandir o ensino técnico.

Aproximar a formação profissional das vocações econômicas das diferentes regiões do Pará.

Melhorar a qualidade da educação pública em todos os níveis.

Ampliar investimentos em acessibilidade e recursos pedagógicos para estudantes com deficiência.

Fortalecer políticas voltadas a povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas.

Gal Leite (UP)

Defender uma educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e socialmente referenciada.

Recuperar e modernizar a infraestrutura das escolas estaduais.

Climatizar salas de aula onde necessário.

Garantir água potável e saneamento nas escolas.

Ampliar bibliotecas, laboratórios, quadras e espaços culturais.

Melhorar a acessibilidade e a alimentação escolar.

Garantir internet de qualidade nas escolas.

Realizar concursos públicos para profissionais da educação.

Combater contratos temporários e terceirizações em funções permanentes.

Valorizar carreiras e condições de trabalho dos profissionais da educação.

Garantir gestão democrática nas escolas.

Fortalecer a participação de estudantes, trabalhadores e comunidade nas decisões.

Ampliar a educação para povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades do campo.

Fortalecer o ensino técnico público e a educação profissional integrada ao ensino médio.

Ampliar os investimentos na UEPA.

Fortalecer assistência estudantil, ensino, pesquisa e extensão na universidade.

Contra a privatização e terceirização da rede pública.

Hana Ghassan (MDB)

Implantar 200 escolas cívico-militares.

Criar 50 novos Centros de Robótica na Educação Básica.

Ampliar o ensino tecnológico.

Distribuir tablets para estudantes.

Incluir educação financeira e inteligência artificial na formação dos alunos.

Ampliar a alfabetização na idade certa.

Expandir o ensino em tempo integral.

Ampliar a educação profissional e tecnológica.

Criar estruturas de ensino superior tecnológico.

Ampliar o programa Forma Pará.

Criar duas novas universidades estaduais:

Universidade Estadual do Sul e Sudeste do Pará;

Universidade Estadual do Oeste do Pará.

Concluir a terceira etapa do campus da UEPA em Ananindeua.

Criar o “Bora Estudar pelo Mundo”, com intercâmbio internacional para estudantes.

Criar bolsa-estágio para estudantes do ensino médio.

Fortalecer a educação inclusiva.

Ampliar o atendimento a estudantes autistas e outros alunos que necessitam de apoio especializado.

Fortalecer a educação do campo, ribeirinha, indígena e quilombola.

Criar programas de formação profissional de acordo com as vocações econômicas de cada região.





Ruth Reis (Democrata)

Alfabetizar 100% das crianças até o fim do 2º ano do ensino fundamental.

Elevar a alfabetização para pelo menos 90% até o final do segundo ano, conforme a meta apresentada no documento.

Dobrar as vagas de cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Adaptar os cursos técnicos às vocações econômicas de cada região do Pará.

Estabelecer parcerias com Senai, Senac, Senar, Sebrae e IFPA para formação profissional.

Ampliar a preparação dos jovens para o mercado de trabalho.

Expandir escolas cívico-pedagógicas em áreas consideradas de maior vulnerabilidade.

Garantir internet de alta velocidade em 100% das escolas.

Promover a climatização de 100% das salas de aula.

Utilizar energia solar fotovoltaica em escolas rurais e ribeirinhas.

Well Macêdo (PSTU)