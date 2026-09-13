Candidatos do Pará apresentam propostas para a Educação
Foto/PMB
Candidatos do Pará apresentam propostas para a Educação

Os  candidatos ao governo do Pará que concorrem às eleições 2026 apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral, cumprindo à legislação eleitoral brasileira.  

Com base nos planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no  DivulgaCandContas, portal de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o  iG  traz as prioridades que cada um elencou para a área da educação.

Veja os principais pontos apontados pelos candidatos, organizados em ordem alfabética.

Araceli Lemos (PSOL)

  • Universalizar o acesso à educação infantil, ampliando a cooperação técnica e financeira com os municípios.
  • Construir, ampliar e adequar creches e pré-escolas.
  • Fortalecer a educação profissional nos territórios do campo, das águas e das florestas.
  • Adaptar a oferta educacional às populações rurais, ribeirinhas, quilombolas, indígenas e extrativistas.
  • Garantir acessibilidade nas construções, reformas e ampliações dos prédios da rede estadual.
  • Expandir e fortalecer a UEPA, ampliando a presença da universidade nas seis mesorregiões do Estado.
  • Aumentar a oferta de cursos e vagas presenciais no interior.
  • Investir em infraestrutura, laboratórios, bibliotecas e hospitais de ensino da UEPA.
  • Garantir educação inclusiva, com professores e profissionais de apoio, intérpretes de Libras e salas de recursos multifuncionais.
  • Valorizar e oferecer formação continuada aos profissionais da educação especial.
  • Cumprir imediatamente o piso nacional do magistério.
  • Realizar concursos públicos, com prioridade para a área da educação.
  • Aplicar efetivamente as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, com formação de professores e materiais sobre história e cultura afro-brasileira, africana, indígena e amazônica.
  • Levar mestres de saberes tradicionais para dentro das escolas.
  • Implantar a educação integral.

Dr. Daniel (Podemos)

  • Ampliar programas de alfabetização na idade certa.
  • Implantar avaliação permanente da aprendizagem.
  • Reforçar o acompanhamento pedagógico.
  • Ampliar a formação continuada dos professores.
  • Investir na atualização pedagógica e na formação de lideranças escolares.
  • Fortalecer a gestão educacional.
  • Criar ambientes escolares que estimulem inovação, cooperação e excelência.
  • Ampliar gradualmente a oferta de educação em tempo integral.
  • Reduzir a evasão escolar.
  • Expandir o ensino técnico.
  • Aproximar a formação profissional das vocações econômicas das diferentes regiões do Pará.
  • Melhorar a qualidade da educação pública em todos os níveis.
  • Ampliar investimentos em acessibilidade e recursos pedagógicos para estudantes com deficiência.
  • Fortalecer políticas voltadas a povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas.

Gal Leite (UP)

  • Defender uma educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e socialmente referenciada.
  • Recuperar e modernizar a infraestrutura das escolas estaduais.
  • Climatizar salas de aula onde necessário.
  • Garantir água potável e saneamento nas escolas.
  • Ampliar bibliotecas, laboratórios, quadras e espaços culturais.
  • Melhorar a acessibilidade e a alimentação escolar.
  • Garantir internet de qualidade nas escolas.
  • Realizar concursos públicos para profissionais da educação.
  • Combater contratos temporários e terceirizações em funções permanentes.
  • Valorizar carreiras e condições de trabalho dos profissionais da educação.
  • Garantir gestão democrática nas escolas.
  • Fortalecer a participação de estudantes, trabalhadores e comunidade nas decisões.
  • Ampliar a educação para povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades do campo.
  • Fortalecer o ensino técnico público e a educação profissional integrada ao ensino médio.
  • Ampliar os investimentos na UEPA.
  • Fortalecer assistência estudantil, ensino, pesquisa e extensão na universidade.
  • Contra a privatização e terceirização da rede pública.

Hana Ghassan (MDB)

  • Implantar 200 escolas cívico-militares.
  • Criar 50 novos Centros de Robótica na Educação Básica.
  • Ampliar o ensino tecnológico.
  • Distribuir tablets para estudantes.
  • Incluir educação financeira e inteligência artificial na formação dos alunos.
  • Ampliar a alfabetização na idade certa.
  • Expandir o ensino em tempo integral.
  • Ampliar a educação profissional e tecnológica.
  • Criar estruturas de ensino superior tecnológico.
  • Ampliar o programa Forma Pará.
  • Criar duas novas universidades estaduais:
  • Universidade Estadual do Sul e Sudeste do Pará;
  • Universidade Estadual do Oeste do Pará.
  • Concluir a terceira etapa do campus da UEPA em Ananindeua.
  • Criar o “Bora Estudar pelo Mundo”, com intercâmbio internacional para estudantes.
  • Criar bolsa-estágio para estudantes do ensino médio.
  • Fortalecer a educação inclusiva.
  • Ampliar o atendimento a estudantes autistas e outros alunos que necessitam de apoio especializado.
  • Fortalecer a educação do campo, ribeirinha, indígena e quilombola.
  • Criar programas de formação profissional de acordo com as vocações econômicas de cada região.


Ruth Reis (Democrata)

  • Alfabetizar 100% das crianças até o fim do 2º ano do ensino fundamental.
  • Elevar a alfabetização para pelo menos 90% até o final do segundo ano, conforme a meta apresentada no documento.
  • Dobrar as vagas de cursos técnicos integrados ao ensino médio.
  • Adaptar os cursos técnicos às vocações econômicas de cada região do Pará.
  • Estabelecer parcerias com Senai, Senac, Senar, Sebrae e IFPA para formação profissional.
  • Ampliar a preparação dos jovens para o mercado de trabalho.
  • Expandir escolas cívico-pedagógicas em áreas consideradas de maior vulnerabilidade.
  • Garantir internet de alta velocidade em 100% das escolas.
  • Promover a climatização de 100% das salas de aula.
  • Utilizar energia solar fotovoltaica em escolas rurais e ribeirinhas.

Well Macêdo (PSTU)

  • Defender uma educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e científica.
  • Pagar integralmente o piso nacional do magistério.
  • Incorporar o piso à carreira dos professores.
  • Recuperar perdas salariais dos profissionais da educação.
  • Realizar concursos públicos.
  • Acabar com contratações precárias.
  • Garantir eleição direta para diretores das escolas estaduais.
  • Fortalecer os conselhos escolares.
  • Recuperar e reformar as escolas públicas.
  • Climatizar salas de aula.
  • Ampliar acessibilidade, bibliotecas, laboratórios e internet.
  • Criar políticas específicas para escolas do campo e comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas.
  • Garantir infraestrutura, transporte e condições de permanência para esses estudantes.
  • Ampliar o orçamento e a estrutura da UEPA.
  • Expandir a universidade e fortalecer ensino, pesquisa e extensão.
  • Ampliar a assistência estudantil.
  • Valorizar os trabalhadores da educação.
  • Prever reajuste de 20% para docentes da UEPA, segundo o programa.
  • Criar programa de treinamento profissional e estágio remunerado a partir dos 16 anos, com pagamento equivalente a um salário mínimo.
  • Defender ensino público, gratuito e de qualidade nas universidades.
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