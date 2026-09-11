Duas novas muralhas digitais foram instaladas para reforçar a segurança da Linha Vermelha, em uma parceria entre as prefeituras do Rio de Janeiro e Duque de Caxias. O pórtico é o terceiro instalado na cidade e conta com câmeras que auxiliam no monitoramento e segurança da cidade apoiando as investigações das autoridades de segurança. O quarto, será instalado na próxima semana, na Ponte Rio-Niterói, com a previsão de 56 até 2026.
A nova estrutura da Muralha Digital Rio-Baixada, foi instalada na altura do Parque das Missões, com equipamentos de leitura automática de placas nos dois sentidos da via, em direção ao Centro e à BR-040.
Como funciona a Muralha Digital
Os pórticos inteligentes instalados possuem câmeras capazes de ler placas de veículos automaticamente, inclusive em condições adversas.
A partir dessas informações, o sistema consegue:
- Identificar veículos suspeitos
- Reconstituir trajetos
- Detectar padrões de deslocamento
- Cruzar dados com investigações em andamento
- Na prática, isso dificulta que um veículo sob investigação circule pela cidade sem ser identificado, apoiando a polícia e outras autoridades de segurança em investigações.
Todo o sistema é coordenado pela Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (CIVITAS Rio) que recebe e analisa os dados contribuindo com as forças de segurança e o sistema de Justiça.
Rio prevê 56 pórticos pela cidade até 2028
Este é o terceiro pórtico instalado no “cerco” digital que está sendo montado na cidade do Rio de Janeiro, que prevê chegar a 16 até o final do ano e 56 até 2028.
A ideia, é cobrir entradas, saídas e áreas de grande circulação da cidade com base em critérios técnicos, como: incidência de roubos e furtos, fluxo intenso de veículos e pessoas e importância estratégica das vias.
O primeiro pórtico foi instalado no Centro, na Avenida Francisco Bicalho e contou com a presença do iG no dia da inauguração.
Os dois seguintes, nasceram da parceria entre as prefeituras do Rio de Janeiro e Duque de Caxias para monitorar a circulação de veículos entre as cidades.
A primeira estrutura fruto desta parceria, foi inaugurada em julho, na Avenida Leonel de Moura Brizola, na divisa entre Vigário Geral e Duque de Caxias e a terceira, na noite da última quinta-feira (11), na Linha Vermelha.
Próxima parceria será com Niterói
Seguindo a mesma linha de cobrir as entradas e saídas da cidade, em parceria e cooperação com os municípios vizinhos, a Civitas informou ao iG que, já na próxima semana, o quarto pórtico da cidade será instalado em parceria com a prefeitura de Niterói.
A estrutura será montada para monitorar tanto a subida quanto a descida da Ponte Rio-Niterói, que é o principal ponto de acesso entre as cidades.
No último dia 25 de agosto, com a presença do iG, o Prefeito do Rio Eduardo Cavaeliere (PSD) e o Prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PSD) já haviam assinado um acordo de cooperação entre os sistemas de tecnologia e monitoramento das cidades.
Pelo lado do Rio, está a tecnologia da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (CIVITAS) , que conta com mais de 13 mil equipamentos, sendo mais de 3.500 supercâmeras, que ampliam a capacidade de produção e análise de informações.
Já Niterói, fornece os dados do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) que possui videomonitoramento, cercamento eletrônico e acionamento das forças de segurança em tempo real, além de portais nas entradas e saídas com ShotsPotter, sistema que identifica disparos de armas de fogo em segundos, indicando sua localização exata e o tipo de armamento utilizado.