Divulgação/ Prefeitura do Rio Pórtico instalado na Linha Vermelha

Duas novas muralhas digitais foram instaladas para reforçar a segurança da Linha Vermelha, em uma parceria entre as prefeituras do Rio de Janeiro e Duque de Caxias. O pórtico é o terceiro instalado na cidade e conta com câmeras que auxiliam no monitoramento e segurança da cidade apoiando as investigações das autoridades de segurança. O quarto, será instalado na próxima semana, na Ponte Rio-Niterói, com a previsão de 56 até 2026.

A nova estrutura da Muralha Digital Rio-Baixada, foi instalada na altura do Parque das Missões, com equipamentos de leitura automática de placas nos dois sentidos da via, em direção ao Centro e à BR-040.

Como funciona a Muralha Digital

Os pórticos inteligentes instalados possuem câmeras capazes de ler placas de veículos automaticamente, inclusive em condições adversas.

A partir dessas informações, o sistema consegue:

Identificar veículos suspeitos

Reconstituir trajetos

Detectar padrões de deslocamento

Cruzar dados com investigações em andamento

Na prática, isso dificulta que um veículo sob investigação circule pela cidade sem ser identificado, apoiando a polícia e outras autoridades de segurança em investigações.

Todo o sistema é coordenado pela Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (CIVITAS Rio) que recebe e analisa os dados contribuindo com as forças de segurança e o sistema de Justiça.

Rio prevê 56 pórticos pela cidade até 2028

Este é o terceiro pórtico instalado no “cerco” digital que está sendo montado na cidade do Rio de Janeiro, que prevê chegar a 16 até o final do ano e 56 até 2028.

A ideia, é cobrir entradas, saídas e áreas de grande circulação da cidade com base em critérios técnicos, como: incidência de roubos e furtos, fluxo intenso de veículos e pessoas e importância estratégica das vias.

O primeiro pórtico foi instalado no Centro, na Avenida Francisco Bicalho e contou com a presença do iG no dia da inauguração.

Cadu Barbosa / iG Equipamento da CIVITAS amplia cerco eletrônico na avenida Francisco Bicalho, no Centro





Os dois seguintes, nasceram da parceria entre as prefeituras do Rio de Janeiro e Duque de Caxias para monitorar a circulação de veículos entre as cidades.

A primeira estrutura fruto desta parceria, foi inaugurada em julho, na Avenida Leonel de Moura Brizola, na divisa entre Vigário Geral e Duque de Caxias e a terceira, na noite da última quinta-feira (11), na Linha Vermelha.

Próxima parceria será com Niterói

Seguindo a mesma linha de cobrir as entradas e saídas da cidade, em parceria e cooperação com os municípios vizinhos, a Civitas informou ao iG que, já na próxima semana, o quarto pórtico da cidade será instalado em parceria com a prefeitura de Niterói.

A estrutura será montada para monitorar tanto a subida quanto a descida da Ponte Rio-Niterói, que é o principal ponto de acesso entre as cidades.

No último dia 25 de agosto, com a presença do iG, o Prefeito do Rio Eduardo Cavaeliere (PSD) e o Prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PSD) já haviam assinado um acordo de cooperação entre os sistemas de tecnologia e monitoramento das cidades.

Cadu Barbosa / iG Rodrigo Neves (PSD) e Eduardo Caveliere (PSD) com o acordo entre as prefeituras assinadas





Pelo lado do Rio, está a tecnologia da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (CIVITAS) , que conta com mais de 13 mil equipamentos, sendo mais de 3.500 supercâmeras, que ampliam a capacidade de produção e análise de informações.

Já Niterói, fornece os dados do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) que possui videomonitoramento, cercamento eletrônico e acionamento das forças de segurança em tempo real, além de portais nas entradas e saídas com ShotsPotter, sistema que identifica disparos de armas de fogo em segundos, indicando sua localização exata e o tipo de armamento utilizado.