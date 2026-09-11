Pórtico instalado na Linha Vermelha
Divulgação/ Prefeitura do Rio
Pórtico instalado na Linha Vermelha

Duas novas muralhas digitais foram instaladas para reforçar a segurança da Linha Vermelha, em uma parceria entre as prefeituras do Rio de Janeiro e Duque de Caxias. O pórtico é o terceiro instalado na cidade e conta com câmeras que auxiliam no monitoramento e segurança da cidade apoiando as investigações das autoridades de segurança. O quarto, será instalado na próxima semana, na Ponte Rio-Niterói, com a previsão de 56 até 2026.

A nova estrutura da Muralha Digital Rio-Baixada, foi instalada na altura do Parque das Missões, com equipamentos de leitura automática de placas nos dois sentidos da via, em direção ao Centro e à BR-040. 

Como funciona a Muralha Digital

Os pórticos inteligentes instalados possuem câmeras capazes de ler placas de veículos automaticamente, inclusive em condições adversas. 

A partir dessas informações, o sistema consegue:

  • Identificar veículos suspeitos
  • Reconstituir trajetos
  • Detectar padrões de deslocamento
  • Cruzar dados com investigações em andamento
  • Na prática, isso dificulta que um veículo sob investigação circule pela cidade sem ser identificado, apoiando a polícia e outras autoridades de segurança em investigações.

Todo o sistema é coordenado pela  Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (CIVITAS Rio) que recebe e analisa os dados contribuindo com as forças de segurança e o sistema de Justiça.

Rio prevê 56 pórticos pela cidade até 2028

Este é o terceiro pórtico instalado no “cerco” digital que está sendo montado na cidade do Rio de Janeiro, que prevê chegar a 16 até o final do ano e 56 até 2028.

A ideia, é cobrir entradas, saídas e áreas de grande circulação da cidade com base em critérios técnicos, como: incidência de roubos e furtos, fluxo intenso de veículos e pessoas e importância estratégica das vias.

O primeiro pórtico foi instalado no Centro, na  Avenida Francisco Bicalho e  contou com a presença do iG no dia da inauguração. 

Equipamento da CIVITAS amplia cerco eletrônico na avenida Francisco Bicalho, no Centro
Cadu Barbosa / iG
Equipamento da CIVITAS amplia cerco eletrônico na avenida Francisco Bicalho, no Centro


Os dois seguintes, nasceram da parceria entre as prefeituras do Rio de Janeiro e Duque de Caxias para monitorar a circulação de veículos entre as cidades. 

A primeira estrutura fruto desta parceria, foi inaugurada em julho, na Avenida Leonel de Moura Brizola, na divisa entre Vigário Geral e Duque de Caxias e a terceira, na noite da última quinta-feira (11), na Linha Vermelha.

Próxima parceria será com Niterói

Seguindo a mesma linha de cobrir as entradas e saídas da cidade, em parceria e cooperação com os municípios vizinhos, a Civitas informou ao iG que, já na próxima semana, o quarto pórtico da cidade será instalado em parceria com a prefeitura de Niterói. 

A estrutura será montada para monitorar tanto a subida quanto a descida da Ponte Rio-Niterói, que é o principal ponto de acesso entre as cidades. 

No último dia 25 de agosto,  com a presença do iG, o Prefeito do Rio Eduardo Cavaeliere (PSD) e o Prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PSD) já haviam assinado um acordo de cooperação entre os sistemas de tecnologia e monitoramento das cidades. 

Rodrigo Neves (PSD) e Eduardo Caveliere (PSD) com o acordo entre as prefeituras assinadas
Cadu Barbosa / iG
Rodrigo Neves (PSD) e Eduardo Caveliere (PSD) com o acordo entre as prefeituras assinadas


Pelo lado do Rio, está a tecnologia da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (CIVITAS) , que conta com mais de  13 mil equipamentos, sendo mais de 3.500 supercâmeras, que ampliam a capacidade de produção e análise de informações.

Já Niterói, fornece os dados do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) que possui videomonitoramento, cercamento eletrônico e acionamento das forças de segurança em tempo real, além de portais nas entradas e saídas com ShotsPotter, sistema que identifica disparos de armas de fogo em segundos, indicando sua localização exata e o tipo de armamento utilizado.

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