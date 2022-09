Foto: Ricardo Stuckert - 14.09.2022 Lula lidera a corrida presidencial

Diversos ex-chefes de Estado e de governo da União Europeia divulgaram nesta sexta-feira (30) um manifesto em defesa da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2 de outubro.

Entre os signatários do documento estão o ex-presidente da França François Hollande, o ex-premiê francês Dominique de Villepin, os ex-primeiros-ministros da Itália Enrico Letta e Massimo D'Alema, o ex-presidente do governo da Espanha José Luis Rodríguez Zapatero, o ex-premiê da Bélgica Elio Di Rupo e a ex-presidente da Suíça Micheline Calmy-Rey - com exceção do conservador De Villepin, todos são de centro-esquerda.

"Quando a democracia está em perigo, todos os democratas devem se unir para derrotar a extrema direita", diz o manifesto, enviado pela equipe de Hollande à agência de notícias francesa AFP.





"É por isso que nós, ex-chefes de Estado e de governo de diversas tendências políticas, apoiamos a candidatura do ex-presidente Lula", acrescenta. Segundo os líderes, o mundo "precisa de um Brasil democrático e justo".

"Apenas um homem de Estado como Lula pode enfrentar esse desafio", ressalta o texto.

Pesquisa Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança pela corrida ao Planalto nas eleições 2022 , com 50% das intenções de voto válidos. Em segunda posição, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 36%.

De acordo com o levantamento, o petista lidera a pesquisa de voto estimulado com 48% das intenções de voto contra 34% de do atual chefe do Executivo do Brasil.

