Os candidados à Presidência da República nas eleições deste ano que participarão do debate na noite desta quinta-feira (29) chegaram aos Estúdios Globo. O terá início às 22h30.

Participarão do debate os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Felipe D’Ávila (NOVO), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB).

Foram convidados para o debate candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares e sem impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum.

Confira as fotos dos presidenciáveis:

Lula

João Miguel Júnior/TV Globo - 29.09.2022 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou às 21h40 aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para o debate entre candidatos à Presidência da República





Jair Bolsonaro

João Miguel Júnior/TV Globo - 29.09.2022 Jair Bolsonaro (PL) chegou às 21h15 aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para o debate entre candidatos à Presidência da República





Ciro Gomes

Reprodução/Twitter - 29.09.2022 Ciro Gomes chegou aos Estúdios Globo para o debate





Simone Tebet

João Miguel Júnior/TV Globo - 29.09.2022 Simone Tebet (MDB) chegou às 21h28 aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para o debate entre candidatos à Presidência da República





Felipe D’Ávila

João Miguel Júnior/TV Globo - 29.09.2022 Luiz Felipe D’Ávila (NOVO) chegou às 20h42 aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para o debate entre candidatos à Presidência da República





Padre Kelmon

João Miguel Júnior/TV Globo - 29.09.2022 Padre Kelmon (PTB) chegou às 20h35 aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para o debate entre candidatos à Presidência da República





Soraya Thronicke

João Miguel Júnior/TV Globo - 29.09.2022 Soraya Thronicke (União Brasil) chegou às 20h55 aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para o debate entre candidatos à Presidência da República









