Reprodução/TV Globo Tarcísio de Freitas no debate da TV Globo

Durante o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo promovido pela TV Globo , nesta terça-feira (27), Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi provocado sobre a gafe cometida na semana passada, quando ele esqueceu o seu local de votação.

O candidato do PDT nas eleições estaduais, Elvis Cezar, antes de fazer uma pergunta a Tarcísio, fez uma provocação ao afirmar que não iria falar sobre o equecimento do político apoiado por Bolsonaro.

"Esquecer o local de votação a gente até esquece, o que não dá pra esquecer é das pessoas. Não dá pra esquecer do aposentado, do policial civil, do policial militar, das mães que estão sem professor na escola. Isso não dá para esquecer", enfatizou Tarcísio.

Gafe em sabatina

Durante sabatina na TV Vanguarda, em São José dos Campos (SP), no dia 22 de setembro, o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas não soube responder onde ele irá votar nas eleições que começam no dia 2 de outubro.

Na entrevista, a jornalista da filiada da Globo em SJC pergunta qual o local de votação de Tarcísio, ele suspira e diz "é um colégio". A apresentadora insiste e questiona qual seria o bairro, ele fica quieto por alguns segundos e quebra o silêncio com um "fugiu da cabeça".

Tarcísio não sabe onde vota. “Fugiu a cabeça”, explicou. pic.twitter.com/bxtTv8y3Em — Victor Ferreira (@VictorFerreira) September 22, 2022

Após o deslize do apoiador de Jair Bolsonaro (PL) viralizar na internet, o adversário Rodrigo Garcia (PSDB) comentou o esquecimento de Tarcísio nas redes sociais.

"Já que é a primeira vez que você vota em SP, clica aqui pra descobrir o seu local de votação”, escreveu o tucano na legenda, e disponibilizou um link para a consulta do local de votação, através do site do Tribunal Superior Eleitoral.

Desempenho dos candidatos no Ipec

De acordo com a pesquisa Ipec divulgada também na terça-feira, o candidato do PT, Fernando Haddad, aparece na liderança com 34% das intenções de voto. Ele é seguido pelo candidato apoiado por Bolsonaro, que tem 24%.

A aferição aponta ainda que o atual governador do estado está na terceira colocação, com o voto de 19% dos paulistas entrevistados pelo instituto. Garcia luta para chegar ao segundo turno para tentar a reeleição.

