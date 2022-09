Reprodução/TV Globo - 27.09.22 Fernando Haddad durante o debate da Globo

Fernando Haddad (PT) , afirmou que o governo de São Paulo e o governo Federal precisam "rumar para o lado certo da história". A fala foi feita durante o debate entre os candidatos ao cargo de governador promovido pela TV Globo.

De acordo com o candidato do PT nas eleições , a "guerra" entre os mandatos de Doria e Bolsonaro causou uma série de prejuízos para a população paulista.

"Essa guerra tem que acabar, entre o governo federal e o governo estadual. Essa briga Bolsonaro/Doria trouxe prejuízo para donas de casa, trabalhadores e estudantes. Nós temos que repactuar o Brasil, buscar unidade do Brasil", ressaltou o petista.

"São Paulo e o Brasil precisam rumar pro mesmo lado certo da história. Para isso, nós precisamos de parceria federativa. Eu e o presidente Lula temos um projeto tanto para a nação, como para o estado, vamos dar as mãos olhando, sobretudo, pro interesse da família paulista", completou.

Ao responder uma pergunta feita por Haddad, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu a gestão de Bolsonaro (PL) na Presidência da República, citando a superação de crises, como a pandemia.

Em seguida, o candiato apoiado pelo atual presidente também atacou o governo de João Doria e de Rodrigo Garcia no estado, criticando o fechamento de escolas e negócios.

"As maldades foram feitas pelo governo do Doria e do Garcia, que fecharam negócios, que confiscaram aposentadorias, que fecharam igrejas, que fecharam escolas, afastaram os alunos das salas de aula e deixaram as salas sem professor", enfatizou.

Desempenho dos candidatos no Ipec

De acordo com a pesquisa Ipec divulgada também na terça-feira, o candidato do PT aparece na liderança com 34% das intenções de voto. Ele é seguido pelo candidato de Bolsonaro, que tem 24%.

A aferição aponta ainda que o atual governador do estado está na terceira colocação, com o voto de 19% dos paulistas entrevistados pelo instituto. Garcia luta para chegar ao segundo turno para tentar a reeleição.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.