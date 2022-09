Reprodução/Twitter Lula no programa do Ratinho





Luiz Inácio Lula da Silva , candidato à Presidência da República pelo PT , foi entrevistado nesta quinta-feira (22) pelo apresentador o Ratinho , no seu programa exibido no SBT. A conversa durou 30 minutos.

Durante a sabatina, o ex-presidente foi questionado sobre a escolha de Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice na sua chapa para as eleições de outubro. Na resposta, o petista afirmou que Alckmin é um "homem de bem".

"Em uma disputa política todo mundo quer mostrar que é melhor do que o outro. Acho Alckmin um homem de bem, com educação refinada, e o acúmulo de experiência que ele tem vai fazer com que nós possamos reconstruir o Brasil", afirmou Lula.

Salário mínimo



Ao longo da entrevista, o candidato do PT afirmou que, caso seja eleito, vai aumentar o salário mínimo dos trabalhadores brasileiros. Quando o apresentador perguntou como ele fará isso, Lula respondeu: "aumentando".

Em seguida, no entanto, o ex- presidente detalhou como realizou esse aumento nos seus mandatos anteriores, e que pretende fazer isso novamente.

"Você repunha aquilo que era a inflação e dava o aumento do salário de acordo com o PIB. Se o PIB crescer 5%, você dá 5%. Se o PIB não crescer nada, você dá a inflação. Foi assim que nós Durante o nosso governo e por isso o salário mínimo 77%", enfatizou o petista.

