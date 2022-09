Reprodução/Instagram Wilson Poit

Durante o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo realizado nesta tarça-feira (13), organizado pela TV Cultura, Folha de S.Paulo e UOL, Fernando Haddad respondeu a uma pergunta de Vinicius Poit (Novo) e citou seu pai, Wilson Poit .



Na ocasião, o candidato petista afirmou que o empresário trabalhou com ele durante o seu mandato como prefeito de São Paulo. Mas afinal, quem é Wilson Poit?

Fundador da Poit Energia, empresa de companhia de aluguel de geradores, Poit foi presidente da SP Negócios, SP Turis e da secretaria de Turismo enquanto Haddad foi prefeito de São Paulo. Ele deixou a prefeitura em 2015.

Posteriormente, Wilson foi secrtário da Desestatização e Parcerias durante a gestão de João Doria como prefeito da cidade de São Paulo. Além disso, o empresário também atuou como Consultor de Soluções em Energia e de Políticas Públicas de Desestatização para Municípios de todo Brasil.

Em 2019, quando Doria assumiu o posto de governador de São Paulo, Wilson Poit foi eleito Diretor-Superintendente do Sebrae-SP pelo conselho deliberativo da entidade. Na ocasião, ele substituiu Luis Sobral.



Atualmente, o empresário é presidente do Conselho de Administração da Light, empresa privada de geração, distribuição, comercialização e soluções de energia elétrica que atende 31 municípios no estado do Rio de Janeiro.

Debate de candidatos ao governo de SP



O debate ocorreu no Memorial da América Latina e contou com a presença de Fernando Haddad (PT), Rodrigo Garcia (PSDB), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Vinícius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT).

A pesquisa Datafolha divulgada no dia 1° de setembro aponta que o candidato do PT está em primeiro lugar com 35% das intenções de voto. O candidato aliado de Jair Bolsonaro (PL) alcança 21%, e o atual governador do estado atinge 15%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.