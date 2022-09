Reprodução Eleições para presidente: 77% dos eleitores já estão decididos em quem votar

A pesquisa Datafolha encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, e divulgada nesta sexta-feira (9), apontou que boa parte dos eleitores já estão decididos sobre em quem vão votar nas eleições presidenciais de outubro.



Segundo o levantamento, 77% dos eleitores declaram estar decididos sobre a escolha do presidenciável. E essa porcentagem está em tendência de alta desde as últimas pesquisas divulgadas pelo instituto.

A título de exemplo, a porcentagem de entrevistados decididos em relação ao candidato à Presidência da República era de 76% no dia 1° de setembro. Em agosto eram 75% e em julho eram 71%.

Entre os eleitores que apoiam o ex-presidente Lula (PT), 86% se mostram totalmente decididos, enquanto 83% já decidiram votar no atual presidente do país. Em 1° de setembro, 83% dos apoiadores do petista tinham certeza do voto, e 84% já sabiam do voto em Bolsonaro (PL).



O índice de convicção dos apoiadores de Ciro (PDT) e de Tebet (MDB) é igualmente de 45%. No levantamento anterior, 42% dos pedetistas estavam decididos, e 51% dos emedebistas estavam certos do seu voto.

A pesquisa escutou 2.676 pessoas em 191 cidades, com entrevistas presenciais entre os dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O relatório foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07422/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.