Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Bolsonaro e Lula em eventos com apoiadores

A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (5) aponta que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% dos votos válidos para as eleições presidenciais de outubro. Jair Bolsonaro, candidato do PL para reeleição à Presidência, aparece com 35% dos votos válidos.

O levantamento encomendado pela TV Globo mostra que o petista mantém a possibilidade de ser eleito ainda no primeiro turno.

Na pesquisa divulgada no dia 29 de agosto, Lula tinha os mesmos 50% do total de votos excluindo brancos e nulos. O atual presidente oscilou dois pontos percentuais para baixo, e apareceia com 37%.

Ciro Gomes (PDT) aparece com 9%, enquanto Simone Tebet (MDB) tem 4% dos votos válidos. Felipe D'Ávila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) têm 1%.



O cálculo dos votos válidos reproduz o que a Justiça Eleitoral faz no dia da apuração, ao desconsiderar brancos e nulos. Também não entram na conta os eleitores que não responderam.

A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00922/2022.

