Isac Nóbrega/PR - 07.06.2022 Bolsonaro passou 3h30 em produtora

A quatro dias do início oficial da campanha pelo Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro dedicou a sexta-feira às gravações de propagandas eleitorais para a televisão. O chefe do Executivo passou 3h30 na produtora escolhida pelo núcleo da campanha, em Brasília, cercado de aliados que concorrerão nas eleições deste ano.

Entre os presentes estavam o vice-presidente Hamilton Mourão, que será o candidato do Republicanos ao Senado pelo Rio Grande do Sul; o deputado federal Vitor Hugo (PL), que concorrerá como governador de Goiás; o ex-ministro Gilson Machado (PL), candidato ao Senado por Pernambuco; Anderson Ferreira (PL), candidato ao governo de Pernambuco; o ex-ministro Marcos Pontes (PL), que sairá como candidato ao Senado por São Paulo; Cleitinho Azevedo (PSC), candidato ao Senado em Minas Gerais; Magno Malta (PL), candidato ao Senado pelo Espírito Santo; Nikolas Ferreira (PL), que concorrerá como deputado federal por Minas; e Bruno Engler (PL), candidato a deputado estadual por Minas.

Pela manhã, Bolsonaro foi até Sol Nascente, região mais pobre de Brasília. Lá, também realizou gravações para a TV. À tarde, voltou para o Palácio do Planalto, mas saiu pouco depois para ir para a gravadora. De lá, voltou para o Palácio da Alvorada, sua residência oficial. A agenda do presidente teve somente um compromisso nesta sexta-feira, um encontro com o ex-senador Mauro Benevides, às 10h30.

Pouco depois da gravação, o deputado estadual Bruno Engler, o vereador Nikolas Ferreira e o deputado estadual Cleitinho publicaram um vídeo feito na produtora ao lado de Bolsonaro. Nele, o presidente convoca os apoiadores para uma motociata em Juiz de Fora, no próximo dia 16, onde dará a largada na campanha. A cidade é a mesma onde Bolsonaro levou uma facada em 2018.



As propagandas eleitorais gratuitas irão ao ar a partir do dia 26 de agosto. Bolsonaro, que tem o apoio de PP e Republicanos, terá 2 minutos e 45 segundos, o segundo maior tempo.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá o maior tempo entre os candidatos ao Palácio do Planalto, com 3 minutos e 23 segundos em cada bloco de propaganda. A vantagem é devido ao tamanho da sua coligação, que conta com nove partidos. Na última eleição, Bolsonaro saiu vitorioso tendo apenas 8 segundo de TV.

