Reprodução José Guaranho, policial que matou o petista Marcelo Arruda

A Justiça revogou, nesta sexta-feira, a prisão domiciliar do policial penal Jorge Guaranho e determinou a transferência dele para o Complexo Médico Penal (CMP) de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O juiz Gustavo Germano Francisco Arguello tomou a decisão de restabelecer a prisão preventiva do réu, após a Secretaria de Estado informar que o local para onde o agente será levado apresenta plenas condições estruturais e humanas de tutelá-lo. Guaranho é acusado de homicídio qualificado pela morte do dirigente petista Marcelo Arruda.

O policial penal estava em prisão domiciliar e sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. O Judiciário tinha aderido, na última quarta-feira, o pedido feito pela defesa do acusado após receber ofício da direção do Complexo Médico Penal que afirmava que o CMP não reunia as condições estruturais, técnicas e de pessoal para prestar o atendimento necessário para manutenção da vida de Guaranho, sem expô-lo a grave risco.

Os advogados do réu já haviam feito um primeiro pedido para a conversão da prisão dele em domiciliar, o que foi negado pela Justiça.

Nesta sexta-feira, após a expedição de um novo ofício da secretaria de Estado apontando que o CMP tem condições de garantir a manutenção diária das necessidades básicas do réu com supervisão contínua e levando em consideração as informações do Relatório de Evolução Médica do paciente, o magistrado Arguello revogou a decisão da prisão domiciliar de Guaranho e restabeleceu a preventiva.

"Deste modo, revogo a cautelar de monitoração eletrônica e a prisão domiciliar concedida, bem como restabeleço a prisão preventiva nos moldes como anteriormente decretada, ou seja, a ser cumprida em estabelecimento prisional. Comunique-se em HC pendente junto ao Tribunal de Justiça do Paraná", escreveu o juiz.

Guaranho teve alta do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, na última quarta-feira. O agente penal matou a tiros o guarda municipal Marcelo Arruda, que comemorava seu aniversário de 50 anos, na madrugada de 10 de julho.



Ex-candidato a vice-prefeito na chapa do PT de 2020 em Foz do Iguaçu (PR), Arruda fazia uma festa com tema do PT quando foi alvejado por Guaranho, na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu.

