Divulgação À mesa reservada a autoridades, Queiroguinha (à direita) acompanha o pai, o ministro Marcelo Queiroga (de colete), em evento na cidade de Monteiro, na Paraíba

Impulsionada pelo pai, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a pré-candidatura a deputado federal de Antônio Cristovão Neto, o Queiroguinha, também tem sido turbinada em eventos com integrantes do primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro. Desde fevereiro, quando se filiou ao PL, partido do titular do Palácio do Planalto, o estudante de medicina de 23 anos participou de ao menos quatro cerimônias na Paraíba, seu estado, com a presença dos ministros do Desenvolvimento Regional, do Turismo e da Infraestrutura nos quais foram anunciadas obras ou liberação de recursos federais. Em todas as ocasiões, Queiroguinha ganhou tratamento de autoridade, mesmo sem ocupar cargo público.

Como O GLOBO revelou, Queiroguinha tem sido levado pelo pai a eventos do Ministério da Saúde em que são anunciadas liberações de dinheiro público a municípios paraibanos. Foram ao menos cinco cerimônias nos últimos três meses. Em uma sexta ocasião, em que o ministro não pôde comparecer, o pré-candidato foi anunciado como representante da pasta e chegou a discursar ao público presente.

Um dos integrantes do governo que contribuíram para alavancar a candidatura de Queiroguinha foi o ex-ministro Rogério Marinho (PL), que deixou a pasta do Desenvolvimento Regional em março para disputar uma cadeira no Senado pelo Rio Grande do Norte. Cerca de um mês antes, em 25 de fevereiro, Marinho levou o filho do titular da Saúde à inauguração de obras de melhorias do sistema de trens de João Pessoa, capital paraibana.



Lugar de destaque

O estudante ocupou um lugar no palco do evento ao lado do ministro, de deputados e do prefeito da cidade, Cícero Lucena (PP), e também ganhou espaço de destaque na foto oficial da inauguração, publicada nos sites do ministério. A imagem foi repostada por ele em suas redes sociais. “Mais uma vez o governo do Brasil, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, levou melhorias para meu querido estado da Paraíba. Foram investidos R$ 10,3 milhões na Companhia Brasileira de Trens Urbanos de João Pessoa (CBTU) visando ampliar a capacidade do transporte e diminuir o intervalo entre cada viagem”, escreveu Queiroguinha, que ajudou a descerrar a placa da obra.

Procurado, Marinho não se manifestou sobre a participação do pré-candidato no evento da pasta que comandava. Também questionado sobre a presença na solenidade, Queiroguinha não respondeu. Na quarta-feira, ele havia dito à reportagem não ver problemas em buscar apoio eleitoral durante cerimônias em que o pai anuncia a liberação de recursos federais. Queiroga, por sua vez, disse, por meio de sua assessoria, que “respeita integralmente a lei eleitoral”.

Dias antes do evento em João Pessoa, no dia 8 de fevereiro, Queiroguinha recepcionou Bolsonaro em São José de Piranhas (PB), durante visita a trecho das obras da transposição do Rio São Francisco. Durante o evento, o estudante posou para fotos com o presidente e com o então ministro do Turismo, Gilson Machado (PL), que na ocasião anunciou repasse de recursos federais para a construção de duas praças e dois portais na cidade paraibana, num total de R$ 1,8 milhão. “Faço questão, como cidadão paraibano, (de) estar perto e acompanhar o trabalho do governo federal tem desenvolvido para o nosso estado”, publicou Queiroguinha na legenda da imagem ao lado do ministro e do presidente.

Questionado sobre a presença do filho do ministro da Saúde em um evento da pasta, o Ministério do Turismo respondeu apenas que “todas as propostas (de repasses para cidades paraibanas) foram avaliadas e aprovadas seguindo critérios exclusivamente técnicos”. O ex-ministro Gilson Machado não retornou os contatos da reportagem. O Ministério da Infraestrutura e o Palácio do Planalto também não responderam.

A participação mais recente de Queiroguinha em um evento oficial do governo ocorreu na quarta-feira (1º), em Brasília, quando o Ministério da Infraestrutura anunciou investimento de R$ 368 milhões para a duplicação do trecho da BR-230 entre Campina Grande a Pocinhos (PB).

Mestre em Direito Público Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Vera Chemim afirma que os ex-ministros do governo podem ser enquadrados pela lei de improbidade administrativa, enquanto Queiroga pode ter infringido a lei eleitoral.

"Temos uma utilização do cargo desses ministros para praticar um ato ilegal, já que, nesses casos, podemos afirmar, que essas autoridades estão ferindo o princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa, previstos na Constituição", afirma Chemim. "Do ponto de vista do Queiroguinha, ele pode ser multado, advertido, responsabilizado por propaganda eleitoral antecipada. Ele está participando de eventos, por meio desses ministros, para ficar mais conhecido do público."