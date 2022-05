Pedro França/Agência Senado 1,3 milhão de pessoas foram atendidas no último dia para a regularização do cadastro eleitoral





Na data de encerramento para a emissão e regularização do título de eleitor nas plataformas do TSE, a Justiça Eleitoral realizou um total de 1,3 milhão de atendimentos.

De acordo com a entidade, 830.850 mil pessoas foram atendidas pela internet e 512.756 mil foram até unidades presenciais para regularizar o cadastro eleitoral para as eleições de outubro deste ano.

O TSE informou que a procura pelos serviços do cadastro eleitoral atingiu números históricos. Nesta quarta-feira (4), foi registrado o recorde de acessos simultâneos aos sistemas do órgão, com 345 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo.





Ao todo, foram 8.553.519 milhões de pedidos atendidos nos últimos 31 dias, sendo 4.550.465 de forma presencial, nos cartórios, e 4.003.054 milhões de solicitações feitas virtualmente, pelo Título Net.

A partir desta quinta-feira, o TSE não aceitará mais solicitações de emissão, transferência e mudança no cadastro eleitoral, dado que o banco de dados da Justiça Eleitoral será fechado para as eleições de outubro deste ano.

