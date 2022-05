Pedro França/Agência Senado Dia 4 de maio é o prazo limite para regularização do título de eleitor

Acaba hoje (4) o prazo para regularização do título de eleitor . A partir de quinta-feira (5), não será mais possível emitir, regularizar ou transferir o documento junto à Justiça Eleitoral. É nessa data que o banco de dados é fechado para as eleições de outubro, a exatamente 150 dias da votação.

Quem faz parte do grupo dos atrasados pode recorrer sistema online Título Net, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para protocolar as solicitações. O TSE garante que todas as solicitações encaminhadas dentro do prazo serão analisadas, mas ressalta que é preciso aguardar a análise dos dados enviados, que pode demorar em virtude da alta demanda no último dia.

Na última segunda-feira (2), o Título Net registrou um recorde de atendimentos desde sua criação. Foram mais de 381 mil solicitações, número 15% maior que o recorde anterior, alcançado um dia antes do fechamento do cadastro eleitoral para as Eleições Municipais de 2020.

Somando esse número aos mais de 303 mil requerimentos feitos pelo sistema da Justiça Eleitoral na data, foram mais de 685 mil atendimentos em um só dia.

O Título Net permite o requerimento da primeira via do título de eleitor, a mudança de município, alteração de dados pessoais e do local de votação para facilitar a mobilidade, além da revisão para regularização de inscrição cancelada.

A regularização e o pagamento de eventuais multas são feitas pelo site do TSE, na opção atendimento ao eleitor". O pagamento pode ser feito via pix, cartão de crédito ou Guia de Recolhimento do Cidadão (GRU).